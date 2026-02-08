Susto en Utebo (Zaragoza) al retrasarse la constitución de una mesa electoral por un desvanecimiento

Un responsable de la administración en Utebo ha sufrido un desvanecimiento al comienzo de la jornada electoral, lo que ha obligado a retrasar unos minutos la constitución de esas mesas electorales.

Esta es la principal incidencia de un domingo electoral en Aragón, que ya tiene constituidas, desde alrededor de las 9.30 horas, el 100% de las 2.213 mesas electorales repartidas por todo Aragón.

Durante esta primera hora y media, la jornada electoral está transcurriendo sin incidentes graves, más allá de algún pequeño contratiempo que no va a alterar el normal funcionamiento del día.

Además, en Albarracín (Teruel), este sábado se produjo una rotura de una torre de telefonía, dejando a dos municipios, Toril y Masegoso, sin cobertura. Por ello, los vecinos de estas localidades se han desplazado a otros puntos para ejercer su derecho al voto.

Así lo ha explicado la vicepresidenta, Mar Vaquero, que será la responsable de actualizar a lo largo del día el avance de la jornada electoral.

Durante su primera intervención, Vaquero ha remarcado la “tranquilidad” en la primera hora y media de votaciones, agradeciendo el trabajo de todos los servidores públicos que se encargan de que todo transcurra con normalidad.

“Animamos a todos los aragoneses a participar en esta jornada y ejercer el derecho a voto, porque eso será participar en la construcción del futuro de Aragón. Especialmente, me refiero a esos 33.000 jóvenes que, por primera vez, ejercerán el derecho a voto. Es ilusionante. Esperamos que la participación sea lo más numerosa posible”, ha afirmado.