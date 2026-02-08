Azcón y Alegría animan a votar en las decisivas elecciones de Aragón: "Hoy decidimos el futuro de nuestra tierra"

Este domingo, 8 de febrero, se celebran las elecciones autonómicas de Aragón, una cita con las urnas que se sigue también en clave nacional por su posible lectura política más allá de la comunidad.

Los principales líderes autonómicos, Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE), ya han depositado su papeleta en las urnas y han animado a todos los aragoneses a hacer lo mismo.

"Es el día en el que los aragoneses tienen la oportunidad de expresar su opinión y yo quiero animarles a que lo hagan. Es la primera vez que lo hacemos solo en Aragón, pero se nos va a escuchar en toda España", decía Azcón.

El candidato popular ha votado en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza, acompañado por su mujer y sus dos hijos. El día lo pasará entre el trabajo y la familia. Tras depositar su voto, se ha mostrado convencido de que han hecho una buena campaña y de que el PP va a ganar las elecciones.

Más cauto se ha mostrado al ser preguntado por la posible subida de Vox: "Ahora es momento de votar, esta tarde habrá tiempo para hacer análisis políticos".

Jorge Azcón votando en las elecciones de Aragón.

La candidata del PSOE y exministra, Pilar Alegría, ha acudido esta mañana a su colegio electoral para depositar su voto.

"Lo que hoy decidimos los aragoneses y las aragonesas con nuestro voto es el presente y el futuro de nuestra tierra", ha dicho desde el IES Goya, donde ha votado la candidata socialista.

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, vota en el Instituto Goya de Zaragoza. Javier Cebollada

Alegría ha hecho un llamamiento a la "movilización, participación y responsabilidad" de todos los aragoneses para "salir de casa" e ir a votar.

Respecto a las valoraciones de los posibles resultados de estas elecciones autonómicas, las ha dejado "para el final de la jornada".

La participación y el desarrollo de la jornada marcarán el pulso de una cita electoral que no solo decidirá el rumbo político de Aragón para los próximos años, sino que también ofrecerá una fotografía relevante del momento político que atraviesa el conjunto del país.