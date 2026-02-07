Así pasan los líderes políticos de Aragón la jornada de reflexión: "Después de días de mucha actividad hoy toca calma"

Ayer terminó por todo lo alto la campaña electoral en Aragón. Los partidos celebraron sus respectivos mítines finales y Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal arroparon a sus candidatos entre música, discursos y baño de masas.

España está pendiente de estas elecciones autonómicas y nadie quiso perderse el cierre de campaña.

Este sábado se vive la jornada de reflexión y a ese alborozo le sigue ahora el silencio. Los cabezas de lista aprovechan para descansar antes del examen de las urnas.

El líder popular, Jorge Azcón, ha pasado una mañana tranquila yendo a visitar a la Virgen del Pilar. No obstante, no ha dejado pasar la oportunidad para seguir animando a la gente a ir a votar: "Es un día más tranquilo pero hay que seguir animando a la gente a que vaya a votar y reflexione".

"Voy a aprovechar para estar con la familia, y por supuesto para ver el Real Zaragoza esta tarde", ha comentado. El equipo maño se enfrente a las 18.30 al Eibar en casa.

Así va a ser mi jornada de reflexión. pic.twitter.com/sRqGMgSh1r — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) February 7, 2026

Pilar Alegría ha amanecido en Zaragoza. "Después de días de mucha actividad, de kilómetros recorriendo Aragón, hoy toca calma. He venido a comprar un libro y luego me iré con mi hijo a desayunar por aquí", ha explicado. Después tiene intención de viajar a La Zaida (Teruel) para comer con su familia.

En su atención a los medios, Alegría ha aprovechado para valorar la campaña de sus adversarios: "Esa subida de tono del Partido Popular y de Vox, siento decir que ha sido la constante. No solamente entre ellos, sino que creo que también han competido muchas veces entre sí para ver quién subía más grados de intensidad con el objetivo de atacar a un adversario político", ha lamentado.

Después de días de mucha actividad, de kilómetros recorriendo Aragón, hoy toca calma.



Quiero aprovechar esta #jornadadereflexión para estar con la familia, descansar, pasear y recuperar tiempo de lectura ❤️📖



Mañana más, #PorAragón pic.twitter.com/YRDJ4tb3Wb — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) February 7, 2026

"Quiero aprovechar esta jornada de reflexión para estar con la familia, descansar, pasear y recuperar tiempo de lectura. Mañana, más", ha escrito en redes sociales, acompañando el texto con varias imágenes, entre ellas la del libro Coloquio de invierno, de Luis Landero, que ha comprado esta mañana.

Por su parte, Alejandro Nolasco (VOX) también vive un día de descanso, en su caso en la tranquilidad del medio rural.

En Villastar. Hoy es día de reponer fuerzas.



Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado estas últimas semanas. pic.twitter.com/7VOKThfvj2 — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) February 7, 2026

"En Villastar. Hoy es día de reponer fuerzas. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado estas últimas semanas", ha compartido en X junto a un par de imágenes de su paseo por el pueblo turolense.

Tomás Guitarte, de Aragón Existe, ha aprovechado la jornada de reflexión para acercarse con su familia a Gallocanta.

A pesar del frío, unos cuatro grados, y del fuerte viento, que hacía que la sensación térmica fuera aún más baja, Guitarte ha querido acercarse a este paraje natural para dar un paseo y relajarse tras una intensa campaña electoral.

Tomás Guitarte durante la jornada de reflexión.

Desde Cutanda, donde vive, hasta Gallocanta hay menos de una hora, y ha querido madrugar para darse el gusto de ver lo que se perdió durante la campaña. "La fiesta de las grullas fue la semana pasada, pero como era campaña electoral y no pude venir, he querido aprovechar hoy para alejarme de todo con la familia. Además, todavía quedan algunas grullas por aquí".

Alberto Izquierdo es, tal vez, el candidato que más titulares ha dejado en esta campaña electoral aragonesa, con su ya famosa frase "Aragón va de cojón". Su sábado de descanso tampoco iba a pasar desapercibido.

El candidato del PAR, bien ataviado con ropa de esquí, está disfrutando de la jornada en Valdelinares. "Disfrutando de la jornada de reflexión en uno de mis rincones favoritos de Aragón, esquiando en Valdelinares", ha compartido en sus redes sociales.

"Un día para descansar y liberar la mente después de tanta caña, tantos viajes, tantos pueblos, después de estar con tanta gente. Desde luego, va a ser un día maravilloso", concluye.

El domingo 8 de febrero será el día decisivo. Los colegios electorales abrirán a las 8.00 de la mañana y a partir de las 9.00 los aragoneses podrán depositar su voto en las urnas.