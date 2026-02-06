Azcón acusa a Alegría de "romper con todos los valores" del PSOE y ella niega ninguna relación con Salazar

El nombre de Paco Salazar ha hecho saltar por los aires la posible tranquilidad en las últimas horas de campaña electoral en Aragón, antes del desembarco, por la tarde, de Sánchez, Feijóo, Abascal o Montero.

La bomba ha saltado a primera hora de la mañana, cuando el periódico ABC publicaba en su portada que el exasesor de Sánchez acusado de acoso sexual estaba colaborando en secreto con la campaña de Pilar Alegría, incluso desplazándose varias veces a Aragón.

De inmediato, tanto el PSOE nacional como la candidata socialista han desmentido esa noticia. “Rotundamente falso”, escribía la formación en mayúsculas a través de su perfil de X (antes Twitter), aunque cerrando los comentarios.

Igualmente, un “rotundamente falso” al que la propia Alegría daba voz a primera hora de la mañana, desde las puertas del hospital Royo Villanova de Zaragoza, en uno de sus últimos actos públicos de campaña.

“Desde el PSOE hemos pedido ya la rectificación y, por supuesto, nos guardamos también el derecho a tomar acciones legales. No todo vale en política. Estamos viendo cómo la derecha política y mediática han entendido que cualquier cosa vale y no, no todo vale en política”, ha subrayado Alegría.

La exministra también se ha comprometido a “hacer frente” a “ese modelo” con “diálogo, respeto y propuestas constructivas”.

“No hay límites”

Por su parte, el candidato popular, Jorge Azcón, ha denunciado que Alegría esté “dispuesta” a contratar para su campaña electoral a un acusado por acoso sexual. “Es evidente que no hay límites. Es evidente que han roto con todos los valores que han dicho defender. Y eso los aragoneses también lo van a votar”, ha expresado.

“Esto lo dice todo de la señora Alegría. No le importa que un acusado de acoso sexual esté colaborando en su campaña. Ha quedado claro que no viene a defender a los aragoneses, viene a defender a Sánchez y a sus socios”, ha insistido el presidente.

En este aspecto, ha insistido en que la socialista no ha respondido durante la campaña de qué habló con Paco Salazar en su comida. “Le pregunté y me mintió como mintió a todos los aragoneses”, ha subrayado Azcón.

Así pues, ha reprochado que Alegría hablara de una campaña limpia y que haya hecho “una campaña sucia”, incluso con audios “mentirosos que intentan engañar a las personas mayores”.