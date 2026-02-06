La Aemet lo confirma: estas serán las zonas afectadas por la lluvia y las tormentas el día de las elecciones autonómicas (8F)

Además del pulso político, el tiempo también será protagonista el 8 de febrero, jornada en la que Aragón celebra sus elecciones autonómicas. El cielo nublado y la lluvia marcarán el ambiente durante buena parte del día, acompañando una cita clave para la comunidad.

Se espera una notable afluencia de votantes en los colegios electorales y, según las previsiones de la AEMET, lo más sensato será salir de casa con paraguas.

La lluvia no frenará las ganas de votar, pero sí obligará a mirar al cielo antes de hacerlo.

Previsión del tiempo en Zaragoza

Venimos de una semana especialmente intensa. La borrasca Leonardo ha dejado a su paso fuertes temporales de lluvia, tormenta y hasta riadas con desalojos. Pese a no llevarnos la peor parte, Aragón también se ha visto afectado por el paso de la borrasca.

Tras varios días marcados por la inestabilidad, la previsión de la Aemet para el 8 de febrero no invita, de momento, al optimismo. El tiempo seguirá siendo protagonista durante buena parte de la jornada.

Entre las 00:00 horas del sábado y las 12:00 del domingo se prevé un 75% de probabilidad de lluvia, un porcentaje que cae hasta el 5% conforme avanza el día. Por ello, acudir a votar a partir de la tarde podría ser, por ahora, la opción más favorable.

Según el portal web 'El Tiempo', se esperan 5.8 litros por metro cuadrado este domingo.

El fin de semana tampoco parece librarse del temporal. Sobre todo el sábado a partir de las 18 horas, alcanzando un 100% de probabilidad, siendo un día "muy nuboso con tormenta", según Aemet.

Aun así, conviene no confiarse. Recomendamos seguir de cerca las actualizaciones de la Aemet, ya que la previsión puede cambiar por completo en cuestión de minutos.

Previsión del tiempo en Huesca y en Teruel

Poniendo el foco en otras provincias, la Aemet ha activado un aviso amarillo para este domingo en el Pirineo oscense. Se prevé una acumulación de nieve en 24 horas de hasta 5 centímetros, a partir de los 1.300 metros, en un escenario calificado como de "peligro bajo".

En la capital altoaragonesa, Huesca, la jornada electoral estará marcada por un tiempo inestable. Nubes, tormentas y lluvia dominarán la mañana, especialmente hasta las 12 del mediodía, cuando la probabilidad de precipitación alcanza el 80%, bajando ligeramente un 5% a partir de esa hora.

Más al sur, en Teruel, el panorama es todavía más pasado por agua. Se espera un día muy nuboso, con tormentas y un 100 % de probabilidad de lluvia hasta las 12 horas, que irá descendiendo progresivamente hasta situarse en torno al 55% a lo largo de la tarde.

En cualquier caso, y estés donde estés durante las elecciones, el consejo es claro: no salgas sin paraguas y consulta el parte meteorológico antes de salir de casa durante este fin de semana.