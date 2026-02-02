Vox se planta en la sede del PSOE para exigir "auditorías integrales" en los organismos del Gobierno de Aragón

El candidato de Vox al Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha prometido realizar “auditorías integrales de todos los organismos y empresas públicas del Gobierno de Aragón para identificar duplicidades, gastos superfluos y adjudicaciones opacas”. Así se ha pronunciado este lunes frente a la sede del PSOE de Aragón, en la calle Conde Aranda de Zaragoza.

El programa de Vox también incluye la “eliminación de todas las subvenciones públicas a políticos, sindicatos y patronal”; así como que todo el personal público del Gobierno de Aragón lo sea en función de los criterios de “igualdad, mérito y capacidad”.

Nolasco ha afirmado que desde la calle Conde Aranda se percibe “el olor putrefacto de la corrupción del PSOE”. Ha analizado que “no son casualidades” las presuntas tramas de corrupción que involucran a la mujer o al hermano del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, o bien los casos de José Luis Ábalos o Santos Cerdán.

Por el contrario, ha afirmado que son “condiciones” para “intentar medrar en el Partido Socialista”, definiendo a esta formación como una “ciénaga de corrupción”.

El candidato de Vox ha aseverado que, independientemente de que gobierne PP o PSOE, “no levantan las alfombras” y “no hay una persecución de la corrupción del Gobierno anterior”.

En concreto, se ha referido como ejemplo al rechazo de todos los grupos parlamentarios a la propuesta de elaborar una comisión de investigación respecto a los “sobrecostes de 11 millones” en la reconversión en un hotel de lujo de la Estación de Canfranc.

Nolasco ha detectado, a su criterio, la existencia de una “complicidad tácita de no atacarse entre PP y PSOE”, porque “ambos tienen mucho que callar”. Ha indicado que en aras de una “regeneración democrática plena” y para “vivir sin corrupción”, es preciso “levantar alfombras pase lo que pase”.

Por último, Nolasco ha denunciado que la candidata socialista, Pilar Alegría, ha sido la “encubridora de babosos, tapando incluso denuncias que afectaban a sus compañeras de partido”.