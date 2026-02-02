El PP denuncia llamadas de ‘bots’ del PSOE a mayores para manipular la campaña: "Representan lo peor del fango"

Ana Alós, secretaria general del PP de Aragón, en rueda de prensa E. E.

El Partido Popular va a denunciar ante la Junta Electoral una serie de llamadas automatizadas a través de ‘bots’ que se estarían realizando a personas mayores para “mentirles y engañarles” sobre la revalorización de las pensiones.

Según la denuncia del PP de Aragón, estas llamadas se producen desde el teléfono 876 089 557, con la voz del expresidente Marcelino Iglesias, en las que se acusa a Azcón de ser el culpable de perder 400 euros de las pensiones.

Estas llamadas también se producirían, según el PP, suplantando a niños con la intención de decir que están pasando frío en el colegio.

“Es una falsedad. Traspasa todas las líneas de la legalidad. Están utilizando el juego más rastrero y sucio, a través de bots y teléfonos fijos, que reciben muchos aragoneses. Este es el juego sucio de Pilar Alegría”, ha afirmado la secretaria general del PP, Ana Alós.

Para el PP de Aragón, Alegría “representa lo peor del fango” y “las peores prácticas sanchistas”, y le exige que “diga la verdad” y “abandone el juego sucio”.

“No nos sorprende. Es la misma que acusó a un Guardia Civil de poner una bomba lapa en un coche de Sánchez sabiendo que era mentira. Ha atacado a jueces y periodistas por intentar desenmascarar todas las tramas de corrupción del PSOE”, ha afirmado Alós.

Desde el PSOE niegan que estén realizando llamadas a móviles ni nada ilegal, e instan al PP a demostrarlo.

Ofertas a influencers

Desde el PP vinculan también al PSOE con los intentos de compra a conocidos influencers de Aragón, tal y como adelantó este domingo EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, incluso sembrando dudas sobre una supuesta “financiación oculta” en la campaña de Pilar Alegría.

“Intentan crear un relato para desprestigiar a Jorge Azcón porque no tienen argumentos reales. Recurren a la mentira. Van a tener que dar muchas explicaciones. ¿Cómo financian esa campaña? ¿De dónde sacan el dinero?”, ha preguntado Alós.