Llega el debate de las urgencias y las cuentas pendientes: 96 minutos para convencer en la semana decisiva de la campaña

La carrera por el Gobierno de Aragón entra en su recta final. A solo unos metros de la línea de meta toca esprintar y echar el resto para convencer a los indecisos y dar motivos para votar a quienes tenían pensado no hacerlo. Es el momento de las urgencias y las cuentas pendientes y los partidos se la juegan más que nunca este lunes en el 'Debate a 8' de Aragón TV.

Tras el 'primer round' en RTVE, PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos, IU y PAR tendrán otros 96 minutos para colocar sus mensajes y llamar la atención sin dar la nota.

Ser ocho hace que destacar no resulte sencillo, pero nada es imposible. Del primer debate a ocho aún resuenan el 'Aragón va de cojón' de Alberto Izquierdo o las críticas a los "cartelitos" que hacía Marta Abengochea (IU-Sumar) a PP y PSOE.

Los mensajes que se trasladen este lunes a partir de las 21.50 serán los que, probablemente, más se recuerden este 8 de febrero por su cercanía a la cita con las urnas.

La economía, la crisis de la vivienda y los servicios públicos volverán a marcar el debate.

También se pondrán sobre la mesa las polémicas conocidas en las últimas horas, desde los contratos a dedo de la líder de Podemos durante su etapa al frente del IAM a la polémica por los dos contratos adjudicados a la mujer de Tomás Guitarte o el intento de compra de influencers para atacar a Azcón.

Un debate y ocho objetivos

El PP sigue como claro ganador en todas las encuestas. No obstante, la suma con Aragón-Teruel Existe a la que apuntaban antes de la convocatoria electoral ha ido diluyéndose hasta el punto de que, en estos momentos, parece imposible.

Esto hace que el pacto PP-Vox se antoje como el único factible, pero Azcón no tira para nada la toalla y tratará de 'vender' su "Aragón imparable" con grandes inversiones como los 1.000 millones comprometidos por la estadounidense Diamond Foundry para levantar una fábrica de chips en Zaragoza.

Llegar al diputado 31 se ve ya inviable, aunque el PP tampoco se conforma con los 28 actuales, lo que les obliga a trabajar hasta el último segundo para llegar a los 29 o 30 que auguran los pronósticos.

El propio Azcón instaba este domingo a esprintar y movilizarse en la que será "la semana más importante". "Todos tenemos un papel fundamental", decía desde Calatayud.

Como ejemplo ponía el caso de San Mateo de Gállego, donde el PP no gobierna "por un voto".

Los de Abascal, en todo caso, prometen no ponerlo fácil. Sobre todo en un contexto nacional en el que todavía faltan por celebrarse las elecciones de Castilla y León y Andalucía.

Su mayor freno serán los votos que se vayan a Se Acabó la Fiesta, de ahí que Alejandro Nolasco deba exprimir al máximo el debate para reiterar su desmarque de PP y PSOE y conseguir que los votantes más escorados a la derecha voten a Abascal y no a Alvise.

El resto de partidos tratarán de atacarle con la polémica del trasvase. El propio Azcón aseguraba ayer que él no iba a apoyar nunca un trasvase. El tema, en todo caso, no parece incomodar a Abascal, que se jacta de decir lo mismo "en Aragón que en Murcia".

El reto del PSOE tampoco es menor. Pilar Alegría no ha conseguido dar la vuelta a los sondeos y podría sufrir uno de los mayores batacazos de la historia del socialismo aragonés. De ser así, su futuro al frente de la formación podría quedar tocado.

Del 'Cara a cara' no salió mal parada, aunque en el debate de RTVE, para el que reutilizó parte de los recursos que tan bien le funcionaron en su particular 'duelo al sol' con Azcón, pasó algo más desapercibida.

A la izquierda del PSOE, el foco estará puesto en la lucha de CHA, Podemos e IU por el voto desencantado. Jorge Pueyo es el que, a priori, parte con un mejor pronóstico, mientras que la formación morada se juega 'ser o no ser' este próximo domingo.

Otra de las pugnas será la de Aragón-Teruel Existe y el PAR. Teruel se perfila como la provincia clave estas elecciones y ni Tomás Guitarte ni Alberto Izquierdo están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de dirigirse a todos los televidentes del Bajo Aragón para rascar unos votos que podrían ser decisivos para sus formaciones.

La coalición Existe ha ido a la baja en las últimas encuestas, y el PAR sigue quedándose fuera en los últimos sondeos publicados, de ahí que se prevea una lucha encarnizada hasta el final.

Así será el debate

Conducido por la periodista Ana Laiglesia, el 'Debate a 8' de Aragón TV comenzará con una intervención inicial de un minuto por candidato, seguida de cuatro grandes bloques temáticos dedicados a economía y empleo, políticas sociales e igualdad, Aragón en España y el Aragón del futuro.

El programa concluirá con un minuto de oro final de cierre para cada representante político, en el que podrán dirigirse directamente a los ciudadanos.

El formato estará cuidado al detalle, con reglas de obligado cumplimiento para los ocho candidatos como la prohibición de mensajes o símbolos en la vestimenta, el uso exclusivo de documentación en papel y la ausencia de dispositivos de comunicación con el exterior.