Debate a 8 en las elecciones de Aragón: sigue minuto a minuto el segundo debate entre los 8 candidatos a presidentes
La cita tendrá cuatro grandes bloques dedicados a economía y empleo, políticas sociales e igualdad, Aragón en España y el Aragón del futuro.
Más información: Azcón no se cierra a ningún pacto en el 'Debate a 8' y la izquierda urge a levantar "un muro" contra Vox.
- 23:44 Minuto de oro
- 23:28 Tensión entre Tomás Guitarte y Alberto Izquierdo
- 23:17 El Aragón del futuro
- 23:02 Nuevo choque entre Alegría y Azcón y el cartel de la financiación
- 22:52 Aragón en España
- 22:31 Turno para las políticas sociales, con choque entre Azcón y Pueyo
- 22:14 Primer choque entre Azcón y Alegría
- 22:05 El primer bloque, dedicado a la economía
- 21:56 Comienza el debate: primera intervención de los candidatos
- 21:35 El último sondeo
La carrera por el Gobierno de Aragón entra en su recta final. A solo unos metros de la línea de meta toca esprintar y echar el resto para convencer a los indecisos y dar motivos para votar a quienes tenían pensado no hacerlo. Es el momento de las urgencias y las cuentas pendientes y los partidos se la juegan más que nunca este lunes en el 'Debate a 8' de Aragón TV.
Tras el 'primer round' en RTVE, PP, PSOE, Vox, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos, IU y PAR tendrán otros 96 minutos para colocar sus mensajes y llamar la atención sin dar la nota.
-
Minuto de oro
Punto final al debate a 8 en Aragón TV con el minuto de oro de cada candidato
Alberto Izquierdo (PAR): “Podría decir que Aragón va bien, e insisto en que Aragón va de cojón, porque creo en su gente cuando las decisiones se toman en Aragón. El agua de Aragón se decide en Aragón: trasvase no. El autogobierno es fundamental: autogobierno si. Los derechos publicos deben ser equitativos. Si crees en un Aragón con voz propia, confía en nosotros. Aragón, primero”
Marta Abengochea (IU-Sumar): “Estamos a su disposición en las calles e instituciones. Es importante que IU-Sumar tenga más diputados para llevar sus políticas a las luchas. Nos vamos a dejar la piel por las vidas de todas”
María Goikoetxea (Podemos): “Quiero dedicar este minuto a quien hace malabares para conciliar, no puede pagar una residencia o no puede pagar el alquiler, y todos los que no quieren resignarse. Cuando la gente de la calle se organiza puede hacer posible lo que decían que era imposible. Es posible construir un Aragón donde los servicios estén en el centro”
Tomás Guitarte (Teruel Existe): “Los partidos se alarman de la capacidad de la extrema derecha de entrar en el Gobierno, pero no se van a mover. Pactaremos con quien sea para evitar que gobiernen estos señores, con nuestros programa por delante. El voto útil para evitar la extrema derecha es Teruel Existe”
Jorge Pueyo (CHA): “Muchos estamos cansados de que Aragón pinte poco. Los que irán a votar son los que quieren hacer negocio. Somos CHA. No tenemos jefes en Madrid ni hace falta que venda la moto. Frente a los poderosos, Aragón”
Alejandro Nolasco (Vox): “Aragón merece más, no la mafia del PSOE o la estafa del PP. Ya saben lo que importa la inmigración, la seguridad, la bajada de impuestos. Estamos aquí por 40 años de pésima gestión. Podemos recuperar la España que nos legaron nuestros padres y abuelos”
Pilar Alegría (PSOE): “El próximo 8 de febrero elegimos qué sanidad, educación, vivienda o transporte queremos. Es tu voto el que lo decide. Esto va solo del presente y el futuro De Aragón. Pido que salgáis a votar, con ilusión, ganas y orgullo, que votéis por vuestro derecho. Si me dais vuestra confianza, no os voy a defraudar”
Jorge Azcón (PP): “Estamos haciendo un Aragón imparable. ¿Te imaginas lo que podemos hacer juntos los próximos cuatro años? Pido el voto para seguir por ese camino y seguir mejorando Aragón, creando inversiones, creando decenas de miles de puestos de trabajo”
-
Tensión entre Tomás Guitarte y Alberto Izquierdo
Uno de los momentos más tensos ha llegado entre Alberto Izquierdo (PAR) y Tomás Guitarte (Teruel Existe).
Izquierdo ha invitado al resto de candidatos a responder si estarían dispuestos a pactar con alguien que “que se ha enriquecido por su condición de diputado”, en referencia a la polémica por los contratos adjudicados a su mujer cuando era jefa de gabinete en la Diputación de Teruel.
Ante ello, Guitarte estalló: “Si a alguien no le reconozco capacidad moral es a usted, que esta condenado dos veces por manipular”, desvelando que en diciembre le puso una denuncia por calumnias tras una intervención en las Cortes de Aragón.
Por ello, Guitarte ha invitado a Izquierdo ha acudir a la justicia si estima que se ha producido alguna ilegalidad.
-
Otro enfrentamiento entre Alegría y Azcón
La despoblación ha provocado otro momento de tensión entre Pilar Alegría y Jorge Azcón. El presidente le ha echado en cara, por tercera ocasión, que está “inhabilitada” para ser presidenta de Aragón, trayendo al debate la corrupción de “Ábalos, de la mujer del presidente y su hermano, pero también a SuperSantos Cerdán”.
“Usted prefiere traer ese debate. Yo seguiré hablando de los problemas de los aragoneses”, ha respondido la socialista.
-
El Aragón del futuro
Turno para hablar del Aragón del futuro, con la despoblación en el foco de las miradas.
Nolasco (Vox) ha sacado pecho de haber creado una consejería contra la despoblación durante los 11 meses en los que estuvo en el Gobierno de Aragón.
Al respecto, Izquierdo (PAR) ha reclamado una amplia red de Cercanías con la que vertebrar el territorio. “La movilidad debe ser el centro de las políticas de Aragón. Es la única manera de acceder de una forma digna”, sostiene.
-
El trasvase, de nuevo a escena
El trasvase del Ebro ha salido de nuevo a escena cuando Alberto Izquierdo (PAR) ha invitado a Nolasco a que le cuente su plan para “llevar agua a Murcia”.
“¿Cómo lo va a contar a toda la margen derecha del Ebro que se va a llevar el agua? No me diga que es una transferencia entre cuencas. Se lo pregunto al gran jefe indio Abascal, ¿qué van a hacer con el agua? ¿Se la van a llevar? ¿No les da vergüenza arruinar al pueblo?”, ha preguntado Izquierdo.
A ello ha respondido Nolasco, echando en cara al PAR que “no haya hecho nada” en 40 años para que se completen las obras hidráulicas.
Para Guitarte (Teruel Existe), su salida del Congreso de los Diputados en 2023 ha provocado el parón de las obras que se pactaron con Pedro Sánchez. “Hay una dejación de las obligaciones del señor Sánchez con Teruel Existe desde que hemos desaparecido de ahí. Nos gustaría que hubiera una explicación”, ha afirmado.
-
Nuevo choque entre Alegría y Azcón y el cartel de la financiación
El debate se ha dirigido hacia la financiación autonómica, y Azcón ha reprochado a Alegría que dejaran a Aragón como la comunidad “peor financiada” por los pactos con Cataluña.
Ante ello, la socialista ha recordado a Azcón que el PP de José María Aznar ya pactó con Pujol un modelo de financiación autonómica, y ha vuelto a sacar el ya famoso cartel donde compara los 630 millones que aporta el modelo del Gobierno de Sánchez y la falta de datos de la opción acordada por el PP.
“La diferencia es que los presidentes de Asturias y Castilla-La Mancha están en contra y usted la defiende porque no piensa en los aragoneses. El PSOE no tiene otro objetivo que seguir amarrado a Moncloa con lo que haga falta. Una día fueron indultos y amnistía, y hoy la financiación”, ha dicho Azcón, que ha dicho por segunda vez a Alegría que está “inhabilitada para ser presidenta”.
El cartel de los 630 millones no sentó bien al candidato del PP, aunque recibió el apoyo de Jorge Pueyo (CHA), que también puso en duda esa cifra.
-
Aragón en España
Las negociaciones bilaterales con el Gobierno de España han marcado el comienzo del tercer bloque del debate a 8. Tanto Chunta como el PAR han reclamado la activación del artículo 108 del Estatuto de Autonomía, que permite las negociaciones bilaterales por la financiación de Aragón, a lo que Azcón ha reprochado que no se hiciera mientras gobernaba CHA.
Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha lamentado el “muy poco peso político” de Aragón en Madrid, invitando a las formaciones a hacer una reflexión.
“Tenemos pocos representantes y los regalamos a partidos de ámbito estatal. Con constancia se consiguen cosas. Es vital la presencia aragonesista en el Congreso”, ha afirmado Guitarte.
-
Más plazas públicas y más inversión en cultura
Este segundo bloque ha finalizado con los partidos reivindicando más inversión en los servicios públicos o más plazas públicas en residencias en lugar de dejarlo en manos privadas.
“Lo que se ha hecho no es una gestión de servicios públicos, sino un plan de negocio. Es preocupante que con el dinero gastado en el hospital Quirón, se podría haber construido el centro de salud que niegan a Rosales del Canal”, dice María Goikoetxea.
Además, Jorge Pueyo (CHA) ha reivindicado más inversión en cultura y Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha reclamado que se dote a los centros de salud de atención psicológica.
Jorge Azcón ha cerrado el bloque lamentando que se destine más financiación desde el Gobierno central a un centro de salud en Cataluña a uno en Aragón. “Alegría está inhabilitada para ser presidenta, porque están rodeados de corrupción”, ha finalizado.
-
Los carteles con las listas de espera
Tras hablar de vivienda, turno para la sanidad, y los famosos “cartelitos”, tal y como ya se han definido por alguno de los candidatos.
Pilar Alegría ha lamentado que siga habiendo una espera de un mes para conseguir una cita con el médico de cabecera, y ha afeado a Azcón que no haya puesto en marcha todavía los hospitales de Teruel y Alcañiz.
Azcón ha aprovechado para sacar su propio cartel, en el que se ve una cita médica para el día siguiente en un centro de salud de Zaragoza.
En este ámbito, Nolasco (Vox) ha señalado a PP y PSOE por bloquear el sistema sanitario al favorecer la inmigración, lo que ha provocado que María Goikoetxea (Podemos) le llame “racista”. “Esas personas tienen derecho a ser atendidas”, dice la responsable de Podemos.
-
Turno para las políticas sociales, con choque entre Azcón y Pueyo
La vivienda ha sido la protagonista del comienzo del segundo bloque, dedicado a las políticas sociales.
Para Alberto Izquierdo (PAR), la vivienda es la mejor solución para evitar la despoblación, mientras que Marta Abengochea (IU-Sumar) ha exigido la aplicación de la Ley de Vivienda.
Jorge Azcón y Jorge Pueyo también han tenido un choque cuando el popular ha reprochado al candidato de Chunta que se dedicaran a hacer “hoteles de lujo” en Canfranc y construir “86 viviendas”. “Han hecho más plazas de hoteles de lujo que viviendas”.
“Está mintiendo se finalizaron mas de 1.120 viviendas. Usted ve justo que un joven destine el 96% de su sueldo a la vivienda y no se puedan emancipar, por su culpa, por no aplicar la ley de vivienda y no ayudar a los jóvenes. Hay una tasa de emancipación del 15% con menos de 30 años”, ha defendido Pueyo.
-
El trasvase del Ebro enciende el debate
A raíz de la pregunta de Alberto Izquierdo sobre la agricultura, Jorge Azcón ha aprovechado para llevar a colación la defensa del trasvase del Ebro por parte de Vox, con dardo incluido al PSOE.
“En Aragón no se puede decir que se defiende al campo y el trasvase del Ebro. Sabemos quién defiende el trasvase y quien estaría dispuesto a defenderlo. Si mañana los socios de Sánchez piden el trasvase del Ebro, ya sabemos quien lo defenderá, como ocurrió con la amnistía. Hay que defender al campo con hechos”, ha dicho Azcón.
Nolasco ha respondido acusando al PP de no llevar a cabo las distintas obras hidráulicas pendientes desde hace décadas a lo largo del territorio.
-
Primer choque entre Azcón y Alegría
Jorge Azcón y Pilar Alegría se han enzarzado por primera vez en este ‘debate a 8’. La socialista ha lamentado que el presidente no reconozca la labor del Gobierno de Lambán para atraer los proyectos empresariales, a lo que Azcón le ha tildado de mentirosa.
“Señora Alegría, debe decir alguna verdad. Va a pensar la gente que todo lo malo es de nuestro Gobierno de Aragón y lo bueno de Pedro Sánchez. Hemos anunciado inversiones por 80.000 millones de euros que van a significar decenas de miles de puestos de trabajo. No dice una verdad”, ha dicho Azcón.
Ante ello, Alegría ha saltado y ha sido directa: “No voy a permitir que me tilde de mentirosa”, ha aseverado.
Un choque que para Tomás Guitarte (Teruel Existe) es “ficticio”, y propone la derogación de la Ley de Energía, recurrida por segunda vez por el Gobierno de España al Tribunal Constitucional.
Mientras, Alberto Izquierdo (PAR) ha intentado conducir el debate hacia la situación del campo, sin respuesta por el resto de grupos.
-
El primer bloque, dedicado a la economía
Marta Abengochea (IU-Sumar) ha abierto el debate rechazando la política de atracción de empresas de Jorge Azcón, a quien acusa de “llenar” Aragón de “macrogranjas, plantas de biogas, proyectos mastodónticos de molinos y centros de datos” que “ni generan riqueza ni empleo ni impuestos”.
Ante ello, Jorge Azcón (PP) presume de que la situación de Aragón es “envidiable”, pero se ha encontrado con el reproche de Jorge Pueyo (CHA) y Alejandro Nolasco (Vox), cada uno con su punto de vista.
“Todas nuestras materias se venden fuera y se compran más caras. Cuando uno está pasando frío y solo ve molinos por la ventana, quizá deberíamos pensar en la necesidad de crear una empresa publica”, dice Pueyo.
“Dice que han llegado inversiones por 80.000 millones, pero, ¿en qué se nota? ¿Se bajan impuestos? Solo cuando Vox ha estado en el Gobierno. El infierno fiscal del Gobierno de Lambán sigue igual. Si tenemos 1.000 millones más de recaudación que en 2022, ¿por qué no bajamos impuestos ya?”, pregunta Nolasco.
-
Más primeras intervenciones
Tomás Guitarte (Teruel Existe) cree que está en juego “el futuro de esta tierra”: “Estamos viendo a lideres nacionales que vienen a hablar de sus problemas. No puede ser. Exigimos compromiso de políticos nacionales con esta tierra. Hay que aprender. El voto es el bien más preciado”.
María Goikoetxea (Podemos) apela a la rasmia: “Te quieren hacer creer que no se puede, pero no te han visto pelear ni tirar de rasmia para hacer frente a las injusticia. No nos vamos a rendir”.
Marta Abengochea (IU-Sumar) pide políticas para vivir de forma digna: “Esa gente la de, con cada gesto cotidiano, comprar en el comercio local, subirse al bus, o compartir una receta está defendiendo la democracia y levantando las banderas de la solidaridad. Este 8-F vamos a hacer cambiar Aragón”.
Alberto Izquierdo (PAR) reivindica el nuevo PAR: “Cuando otros miraban a otro sitio, nosotros miramos hacia dentro. Echamos a los que no debían estar, perdimos poder y capacidad de gestión, pero ganamos respeto. No le debemos favores de nadie. No aceptaremos ordenes de Madrid”.
-
Comienza el debate: primera intervención de los candidatos
Pistoletazo de salida al ‘debate a 8’ con una primera intervención de un minuto de cada candidato
Jorge Azcón (PP) reivindica su gestión durante los últimos dos años y medio y aboga por continuar la senda de crecimiento: “Aragón no esta en un momento de perfección, pero estamos mejorando Aragón. Quiero seguir por ese camino, avanzando y mejorando la comunidad, la sanidad, y las políticas sociales y la vivienda”.
Pilar Alegría (PSOE) opta por “no resignarse” a “seguir empobreciendo la sanidad”: “Ante su falta de proyecto, le volveremos a escuchar hablar de Sánchez o Cataluña. Merecemos algo mejor, una presidencia con capacidad de escuchar, resolver y estar con todos ustedes”.
Alejandro Nolasco (Vox) reprocha a Azcón no replicar el pacto en Valencia: “En Valencia se ha llegado a un buen acuerdo, pero Azcón dice que eso es ilegal. Lo que es legal en Valencia, aquí es ilegal. Por este capricho estamos aquí. Las medidas de Vox son de sentido común”.
Jorge Pueyo (CHA) ve una mirada contraria al ‘Aragón imparable’ que pregona Azcón: “Azcón ha convertido Araogn en un mercado persa que subasta la universidad, educación, sanidad… Les han convertido de pacientes a clientes. No sé a quien pretende engañar con que Aragón es imparable. Es mentira. Su gestión está más parada que la noria de Natalia Chueca”.
-
Polémicas en las horas previas
Las últimas horas en la campaña han estado protagonizados por algunas polémicas relacionadas con los candidatos, desde los contratos a dedo de la líder de Podemos durante su etapa al frente del IAM a la polémica por los dos contratos adjudicados a la mujer de Tomás Guitarte o el intento de compra de influencers para atacar a Azcón.
-
Todo listo en Aragón TV
Los candidatos ya están preparados en la sede de Aragón TV para comenzar este debate.
Conducido por la periodista Ana Laiglesia, comenzará con una intervención inicial de un minuto por candidato, seguida de cuatro grandes bloques temáticos dedicados a economía y empleo, políticas sociales e igualdad, Aragón en España y el Aragón del futuro.
El programa concluirá con un minuto de oro final de cierre para cada representante político, en el que podrán dirigirse directamente a los ciudadanos.
-
Un debate y 8 objetivos
Cada partido afronta este debate con un objetivo propio. El propio Azcón instaba este domingo a esprintar y movilizarse en la que será "la semana más importante". "Todos tenemos un papel fundamental", decía desde Calatayud.
Los de Abascal, en todo caso, prometen no ponerlo fácil. Sobre todo en un contexto nacional en el que todavía faltan por celebrarse las elecciones de Castilla y León y Andalucía.
El reto del PSOE tampoco es menor. Pilar Alegría no ha conseguido dar la vuelta a los sondeos y podría sufrir uno de los mayores batacazos de la historia del socialismo aragonés. De ser así, su futuro al frente de la formación podría quedar tocado.
A la izquierda del PSOE, el foco estará puesto en la lucha de CHA, Podemos e IU por el voto desencantado. Jorge Pueyo es el que, a priori, parte con un mejor pronóstico, mientras que la formación morada se juega 'ser o no ser' este próximo domingo.
-
El último sondeo
Minutos antes de que se emita el debate, EL ESPAÑOL ha publicado el último sondeo de la campaña electoral aragonesa.
Según la encuesta de Sociométrica, Azcón repetiría los resultados de 2023 con 28 asientos mientras que los de Abascal estarían al borde de duplicar su representación tras el hundimiento de Pilar Alegría, con el peor resultado histórico del PSOE.
Eso sí, Azcón necesitaría a Vox para seguir gobernando, lo que se repetiría el escenario de la anterior legislatura y el de Extremadura.
-
A punto de comenzar el segundo ‘debate a 8’
A partir de las 21.45 dará comienzo el segundo debate entre los 8 candidatos de los principales partidos en Aragón.
Después del primer ‘round’ en TVE, los 8 candidatos se miden en Aragón TV, la televisión pública aragonesa, a seis días de la cita con las urnas.
Jorge Azcón (PP), Pilar Alegría (PSOE), Alejandro Nolasco (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (Teruel Existe), María Goikoetxea (Podemos), Marta Abengochea (IU-Sumar) y Alberto Izquierdo (PAR) tendrán una nueva oportunidad de convencer a los aragoneses de por qué tienen que votarles el próximo 8 de febrero.