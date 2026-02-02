Debate a 8 en las elecciones de Aragón: sigue minuto a minuto el segundo debate entre los 8 candidatos a presidentes

Punto final al debate a 8 en Aragón TV con el minuto de oro de cada candidato

Alberto Izquierdo (PAR): “Podría decir que Aragón va bien, e insisto en que Aragón va de cojón, porque creo en su gente cuando las decisiones se toman en Aragón. El agua de Aragón se decide en Aragón: trasvase no. El autogobierno es fundamental: autogobierno si. Los derechos publicos deben ser equitativos. Si crees en un Aragón con voz propia, confía en nosotros. Aragón, primero”

Marta Abengochea (IU-Sumar): “Estamos a su disposición en las calles e instituciones. Es importante que IU-Sumar tenga más diputados para llevar sus políticas a las luchas. Nos vamos a dejar la piel por las vidas de todas”

María Goikoetxea (Podemos): “Quiero dedicar este minuto a quien hace malabares para conciliar, no puede pagar una residencia o no puede pagar el alquiler, y todos los que no quieren resignarse. Cuando la gente de la calle se organiza puede hacer posible lo que decían que era imposible. Es posible construir un Aragón donde los servicios estén en el centro”

Tomás Guitarte (Teruel Existe): “Los partidos se alarman de la capacidad de la extrema derecha de entrar en el Gobierno, pero no se van a mover. Pactaremos con quien sea para evitar que gobiernen estos señores, con nuestros programa por delante. El voto útil para evitar la extrema derecha es Teruel Existe”

Jorge Pueyo (CHA): “Muchos estamos cansados de que Aragón pinte poco. Los que irán a votar son los que quieren hacer negocio. Somos CHA. No tenemos jefes en Madrid ni hace falta que venda la moto. Frente a los poderosos, Aragón”

Alejandro Nolasco (Vox): “Aragón merece más, no la mafia del PSOE o la estafa del PP. Ya saben lo que importa la inmigración, la seguridad, la bajada de impuestos. Estamos aquí por 40 años de pésima gestión. Podemos recuperar la España que nos legaron nuestros padres y abuelos”

Pilar Alegría (PSOE): “El próximo 8 de febrero elegimos qué sanidad, educación, vivienda o transporte queremos. Es tu voto el que lo decide. Esto va solo del presente y el futuro De Aragón. Pido que salgáis a votar, con ilusión, ganas y orgullo, que votéis por vuestro derecho. Si me dais vuestra confianza, no os voy a defraudar”

Jorge Azcón (PP): “Estamos haciendo un Aragón imparable. ¿Te imaginas lo que podemos hacer juntos los próximos cuatro años? Pido el voto para seguir por ese camino y seguir mejorando Aragón, creando inversiones, creando decenas de miles de puestos de trabajo”