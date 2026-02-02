La candidata de Podemos en Aragón elude la polémica de los contratos a dedo y achaca todo al "enfangamiento" electoral

La candidata de Podemos en Aragón, con el líder autonómico, Ricard Mitjana, en la sede. E. E.

La candidata de Podemos al Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, ha eludido dar explicaciones sobre los contratos adjudicados a dedo a amigos y personas de la órbita del partido durante su etapa al frente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

Tampoco ha querido entrar a valorar las palabras de su único diputado en las Cortes, Andoni Corrales, que este sábado exigía explicaciones a través de X (antes Twitter) y pedía al partido tomar medidas de ser necesario.

Preguntada por la polémica, destapada este fin de semana por EL ESPAÑOL, ha reivindicado que en 10 años de Podemos no ha habido "ningún caso de corrupción, ni a nivel municipal, autonómico o estatal".

"Sabemos el coste que tiene defender políticas valientes y en eso estamos, en seguir defendiendo a los aragoneses y aragonesas", ha dicho por respuesta.

Goikoetxea asegura que en esta década han vivido muchas "experiencias" similares, sobre todo en campaña electoral, y que al final siempre se demuestra que esos titulares son "contenido vacío".

En este caso, dichos titulares se apoyan, ni más ni menos, que en contratos que todavía pueden consultarse en la plataforma de Contratación Pública del Estado. En ellos aparecen adjudicaciones a la que fuera responsable de Igualdad en Podemos-Aragón, miembro de la dirección autonómica durante la etapa de Pablo Echenique como secretario general y trabajadora del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, Elena P., o a Álvaro A. G., número 8 de Podemos por Tarazona en las municipales de mayo de 2023 y diseñador de una de las campañas más polémicas del alcalde Pedro Santisteve en 2017, por citar dos ejemplos.

Pese a todo, la candidata ha insistido en que si algo han demostrado es que "todas las veces que se ha intentado iniciar un proceso de estas características contra Podemos se ha resuelto favorablemente".

"Es decir, Podemos siempre estaba diciendo la verdad. Por desgracia, en campaña sabemos muy bien de qué va este enfangamiento. Nada nos va a detener de cara a seguir hablando de los problemas de los aragoneses", insistía.

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la dimensión que está alcanzando la polémica sobre la regularización de 500.000 inmigrantes, que ha llevado a Elon Musk a calificar a Irene Montero de personaje "absolutamente despreciable" por reclamar "un genocidio" al proponer reemplazar "fachas por inmigrantes" en España.

"Defender los derechos humanos debería ser una máxima para todas las personas. La regularización garantiza papeles que son derechos para todas las personas. Hablamos de gente que convive con nosotras, que vive en nuestros barrios y sostiene nuestras ciudades. Les garantiza que no puedan ser explotados", resaltaba.

Cree, por tanto, que "defender los derechos humanos aquí o en la otra parte del mundo es lo más importante y fundamental que deberíamos estar haciendo todas las personas". "Aquellos que se ponen de frente o se enfrentan a esto lo que demuestran es un profundo racismo y un profundo desprecio por el resto de personas", añadía.

Como ya hicieran en su acto central de campaña en Zaragoza, los morados han vuelto a insistir en que este domingo habrá tres opciones "muy claras" a la hora de depositar el voto.

"Una primera sería para aquellos que quieren que sigamos retrocediendo en derechos, que sigan recortando y privatizando nuestra sanidad y nuestra educación pública y para esto tendrán la papeleta de PP y Vox. En segundo lugar, una opción que te dice que hace cosas pero que luego no se transforman en cambios reales para la gente. Aquí tendríamos al PSOE", explicaba Goikoetxea.

Y en contraposición ponía una papeleta morada que "dice lo que hace y hace lo que dice y que va a apostar por blindar esos servicios públicos, defender que la vivienda no es un bien de mercado sino un derecho para todas las personas y a poner pie en pared a la especulación y al expolio de nuestros recursos naturales".