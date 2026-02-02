Azcón se planta contra Vox en el 'Debate a 8' por el trasvase del Ebro y rechaza el "trasvase de la financiación" de Sánchez

El trasvase del Ebro y el "trasvase de la financiación a Cataluña" han marcado este lunes el decisivo 'Debate a 8' de Aragón TV. El presidente y candidato del PP, Jorge Azcón, ha ido al choque contra Vox y el PSOE de Pilar Alegría para reivindicar un "Aragón imparable" que la izquierda ha vuelto a poner en cuestión.

A la socialista le ha dicho en repetidas ocasiones que está "inhabilitada" para ser presidenta del Gobierno de Aragón y para hablar de las mujeres por su reunión con Salazar, y con los de Abascal, el tono no ha sido muy distinto.

Aunque todas las encuestas dan ya la suma de PP y Vox como la única posible, los exsocios se han mostrado más distantes que nunca. Tanto que el portavoz voxista, Alejandro Nolasco, ha llegado a asegurar que Azcón miente y tiene la cara "de cemento armado".

Con las izquierdas buscando movilizar y captar, cada una por su cuenta, al votante desencantado del PSOE y el PAR y Aragón-Teruel Existe en su particular lucha por la provincia de Teruel, el debate de las urgencias y las cuentas pendientes ha terminado sin un ganador claro y con todo por decidir a solo 6 días del 8-F.

El PSOE ha arremetido desde el primer minuto contra un Azcón "sin proyecto" que suple sus carencias "hablando de Cataluña o de Pedro Sánchez", y los populares le han contestado que Alegría se limita a seguir el argumentario de Moncloa. "Es lo que hará aquí: defender a Pedro Sánchez", auguraba el presidente aragonés.

Nolasco (Vox) ha criticado por enésima vez que lo que es legal en Valencia "aquí parece ilegal" y señalado que el PP solo bajó impuestos cuando ellos estaban en el Gobierno. "El infierno fiscal del señor Lambán sigue igual", criticaba el candidato.

El PP solo ha encontrado la mano tendida del PAR. En la izquierda, los choques entre Jorge Azcón y Jorge Pueyo (CHA) han sido constantes. Para este último, el PP ha convertido a Aragón en "un mercado persa" en el que se subasta la educación, la sanidad y los paisajes y se ven a los pacientes "como clientes".

"Sabemos que ese Aragón imparable es mentira. Su gestión está más parada que la noria de Natalia Chueca", decía Pueyo atacando, de paso, a la alcaldesa de Zaragoza.

Todos los partidos, a excepción de Vox, han dado un 'no' rotundo al trasvase. Desde Podemos han asegurado que se paró y "se volverá a hacerlo si es necesario".

Alberto Izquierdo ha vuelto a dejar varias de las frases del debate. Ha empezado defendiendo un PAR nuevo "por dentro y por fuera" y ha terminado atacando a Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) por la polémica por los dos contratos a la empresa de su mujer mientras es jefa de gabinete en la Diputación de Teruel.

Entre medio, ha acusado a Nolasco de saber mucho de libros pero poco de autónomos y ha asegurado que han tenido que ser estos días alcaldes del PAR los que han paseado a Abascal por el Pirineo para que no se perdiera.

"Yo quiero que Aragón sea el motor de Europa y para eso tienen que venir empresas que consuman energía. Otros prefieren hacer pendientes y pulseras y venderlas el domingo, pero con eso no se come. Dicen renovables sí pero no así, ¿entonces cómo? Parece que son extraterrestres que acaban de aterrizar. Más vale tener un centro de datos cerca que miseria, hambre y no tener agua", le decía a CHA.

Economía

Azcón ha vuelto a sacar pecho de los 80.000 millones de inversión captados desde que él es presidente, cifra que IU ha cuestionado por los pocos empleos que generan los centros de datos: 100 en los tres ya puestos en marcha, según Marta Abengochea.

"Al final, según usted, van a venir más personas que gente hay en Aragón", le reprochaba al candidato popular en referencia a los miles de puestos que, según el Gobierno, se van a crear en los próximos años.

También Chunta ha acusado al PP de hacer de comerciales de las grandes empresas de EEUU, un modelo que consiste en que "aquí producimos todo pero nuestros recursos se van fuera y luego nos los venden más caros".

Y Aragón-Teruel Existe ha advertido de que va a llegar un momento en el que se va a tener que elegir entre regar el campo y alimentar los centros de datos.

El 'Aragón imparable' de los populares también se ha encontrado el rechazo de Pilar Alegría, que ha tirado de la última EPA para decir que en Aragón hay ahora 1.000 desempleados más que antes y ha advertido de que "numerosas empresas se están deslocalizando". "Pero diga el dato interanual", le retaba el líder conservador sin obtener respuesta.

Entre acusaciones mutuas por mentir y retorcer los datos para ajustarlos a su relato, Azcón ha acusado a Alegría de dar veracidad al bulo de la Guardia Civil y la bomba lapa, por el que la candidata socialista aún no ha pedido perdón.

Esta, por su parte, ha cargado contra él por aprovecharse de los proyectos heredados del Gobierno de Lambán y venderlos como propios.

"No al trasvase"

El PP ha tratado de atraer votantes de Vox recalcando que uno no puede decir que defiende el campo y defender el trasvase del Ebro. "También sabemos quién estaría dispuesto a hacerlo si los socios de Sánchez lo pidieran. Pasaría lo mismo con la amnistía o los indultos", le decía a Azcón a Alegría.

Pero Vox, lejos de quedarse callado, ha acusado a PP y PSOE de ser los culpables de que en 40 años no se hayan hecho las infraestructuras que necesita Aragón.

Guerra de carteles

Azcón y Alegría han cerrado su particular trilogía con una nueva guerra de carteles a costa de las esperas en los centros de salud y los hospitales de la Comunidad.

La socialista le ha reprochado los 24 días que hay que aguardar para que te den cita en Zaragoza y los 23 de Teruel, pero a Azcón, 'su aplicación' le decía todo lo contrario: que en centros como el Ramón y Cajal había cita al día siguiente.

Vox, mientras tanto, ha preferido hablar del impacto que tiene la población inmigrante en los ambulatorios y ha censurado que se destinen 33 millones a la estrategia contra el cambio climático y no a acabar el búnker de radioterapia de Teruel.

"Los menas no son seres de luz sino el mayor problema para las mujeres", llegaba a decir Alejandro Nolasco.

Para la izquierda, el verdadero problema está, directamente, en el tipo de modelo, que "favorece los intereses privados" y convierte los servicios básicos en un "plan de negocio".

Aquí también ha tocado hablar de vivienda, con Aragón-Teruel Existe exigiendo la construcción de al menos cuatro por municipio y el PAR pidiendo que el llamado Plan 700 de la DGA pase de 10 millones de dotación a 20.

El verdadero problema, a juicio de IU, es que los jóvenes ni siquiera tienen dinero para comprar una vivienda, de ahí su apuesta por implantar zonas tensionadas.

Hablar de vivienda ha hecho que Azcón haya vuelto a tirar de uno de sus grandes 'hits' al comparar las 86 viviendas que construyó el PSOE con las cerca de 3.000 que se han impulsado durante su mandato.

En este punto, el mayor choque no ha venido con Alegría sino con Jorge Pueyo. El dirigente popular ha reprochado a CHA que priorizasen la construcción de un hotel de lujo -el de Canfranc- y el candidato nacionalista ha defendido que era la única opción viable.

La cosa ha ido a más, y Azcón ha instado a Pueyo a explicar "los 125.000 euros que cobra al año". "Azcón, no mientas. Yo, al menos, lo que no hice fue subirme el sueldo", le contestaba el aludido.

Aragón en España

El papel de Aragón en España ha protagonizado un tercer bloque en el que CHA ha reivindicado su papel en el Congreso recalcado que "quien no llora, no mama".

En él también se ha hablado de la falta de bilaterales con el Gobierno de Pedro Sánchez, del "uso" del PP de sus comunidades para atacar al PSOE y del poco peso que Aragón ha tenido históricamente en Madrid.

Los hay, como Tomás Guitarte, que han aprovechado para plantear su propio modelo de financiación, uno en el que todos los impuestos que se cobren en Aragón, como el de Sociedades, se utilicen para mejorar los servicios públicos.

Para Podemos, el modelo de financiación no se puede plantear como un enfrentamiento entre territorios. También lo ve así, aunque por distintos motivos, el PP.

Para Azcón, que el PSOE haya pactado con los independentistas por los intereses personales de Pedro Sánchez lo dice todo. "¿Qué pensaba entonces cuando Aznar negoció con Pujol el nuevo modelo?", le ha contestado Alegría. "Que era para todos", reprochaba el popular, insistiendo en que líderes socialistas como García-Page o Barbón también están en contra.

En este punto no podía faltar el ya famoso cartel de la candidata progresista con los 630 millones más que vendrán, cada año, a Aragón. "El nuevo modelo no da a ninguna comunidad menos recursos que los que recibe ahora", exponía.

Tanto es así que ha vuelto a defender que se podrían contratar a cientos de médicos, hacer hospitales o mejorar colegios e institutos.

Pero para Vox, la nueva financiación no es otra cosa que "un chorreo de dinero a Cataluña" que contrasta con el "escupitajo" que supuso para los turolenses comparar sus ayudas al funcionamiento con la quita de la deuda.

Aquí, las críticas al PSOE no han venido solo de la derecha. CHA también le ha dicho a la exministra que el papel que estaba enseñando no se ajustaba a la realidad, y recordaba que cuando se dijo 'no' al cercanías Huesca-Zaragoza ellos "aplaudían".

Pero el choque no ha ido solo de izquierda a derecha. Alejandro Nolasco y Alberto Izquierdo protagonizaban su propio pique a costa de las infraestructuras que, según Vox, el PAR no ha sido capaz de construir pese a estar en muchos de los gobiernos. "El PAR ha hecho medio Aragón", le respondía su presidente.

Aragón y futuro

Los pactos han marcado el cuarto y último bloque, con una izquierda preocupada por si el PP seguía eligiendo a Vox "como socio favorable o mayoritario". "Planteénse lo que están haciendo. Están siendo el caballo de Troya de la ultraderecha en Aragón", le reprochaba Pueyo a Azcón. "Hay que levantar un muro infranqueable", seguía IU.

Para el PAR, una de las prioridades ha de ser la movilidad y para el PSOE, mantener la apuesta por la Universidad de Zaragoza y sus institutos de investigación.

A juicio de Azcón, el mayor problema para los aragoneses es el PSOE de Pedro Sánchez, de ahí que haya dedicado su 'minuto de oro' para destacar que estas elecciones pueden ser también el principio del fin de Pedro Sánchez.

Tensión Aragón-Teruel Existe-PAR

Aragón-Teruel Existe y el PAR han protagonizado su propio 'microdebate' a costa de la polémica por los contratos de la mujer de Guitarte.

Izquierdo ha acusado al portavoz de enriquecerse usando su condición de diputado, una acusación que le ha hecho estallar y ha desvelado que tiene denunciado a Izquierdo desde diciembre por calumnias a raíz de una de sus últimas intervenciones en las Cortes de Aragón.

"Si a alguien no le reconozco mayor capacidad moral es a usted. Su trayectoria es deplorable. Ha sido condenado dos veces por dos juzgados distintos. No estoy dispuesto a consentir que me infamen a mí y a mi familia. Es usted un impresentable", decía nervioso Guitarte.

Minuto de oro

El 'tridente' PP-PSOE-Vox ha vuelto a ser el claro protagonista de los minutos de oro finales. Para Nolasco, Aragón se merece "mucho más", motivo por el que ha vendido una "forma distinta de hacer las cosas". "Queremos que se gasten mejor los recursos que tenemos y recuperar la España que nos legaron nuestros padres y abuelos", comentaba.

La siguiente en hablar, Pilar Alegría, ha incidido en que cada cual decidirá con su voto qué sanidad, educación, política de vivienda y transporte quieren para Aragón.

"Estas elecciones van de presente y futuro, no dejéis que nadie os confunda y os engañe", decía al público.

Para cerrar, Azcón ha pedido el apoyo de los aragoneses para seguir haciendo de esta una Comunidad "imparable". "Tenemos el pleno empleo al alcance de la mano y eso mejorará los salarios de todos. También queremos seguir mejorando la educación, la sanidad y la vivienda. Para eso necesitamos un Gobierno fuerte que vaya a defender y mejorar Aragón, que le enseñe la puerta de salida al sanchismo", sentenciaba.