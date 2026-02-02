Alberto Izquierdo, candidato del PAR: "Si depende de Vox, creo que se repetirán las elecciones, quieren inestabilidad"

El Partido Aragonés (PAR) es la formación que más ha gobernado en la Comunidad desde la constitución de las Cortes de Aragón el 20 de mayo de 1983. Ha estado presente en 8 de los 11 gobiernos democráticos, dos de ellos con Hipólito Gómez de las Roces y Emilio Eiroa como presidentes, y posteriormente junto a PP o PSOE, definiéndose como ‘el clavico del abanico’.

Ahora, la pelea es bien distinta, por sobrevivir en el hemiciclo. Después de una tormenta interna y jurídica, Alberto Izquierdo (Gúdar, 1983) se erigió como nuevo líder del PAR con la esperanza de recuperar la influencia que un día tuvieron en las Cortes de Aragón.

Las encuestas no son especialmente halagüeñas. La de EL ESPAÑOL es prácticamente la única que le da opciones de entrar en el Parlamento, aunque Izquierdo confía no solo en mantener el escaño por Teruel, sino en pelear por un segundo diputado en Huesca.

Con una política cada vez más bronca y demasiado atenta a lo que ocurre a 300 kilómetros de Zaragoza, el candidato del PAR reivindica que se hable más de Aragón ante un PP y PSOE que ve “dependientes de Madrid”.

P.- ¿Cómo llega el PAR a estas elecciones? Porque terminaron el proceso de reconstrucción en 2025. No sé si llegan demasiado pronto para asentar este nuevo PAR que dicen.

R.- Han sido unas elecciones que nos olíamos, pero que no esperábamos. Nos hubiera gustado poder tener el proceso normal, en el que las elecciones se celebran cada cuatro años. No ha sido así, nos hemos adaptado. Hemos podido, de forma asamblearia, construir las listas electorales, que era algo que era una pequeña obsesión del que te habla. Ahora, por lo tanto, estamos bien, nos ha pillado con el músculo tonificado, pero es cierto que han sido unas elecciones inesperadas, por lo menos para aquellos que confiamos en la estabilidad.

P.- La encuesta de EL ESPAÑOL es una de las pocas que les da opciones de entrar en las Cortes

Yo creo que la encuesta de EL ESPAÑOL se ajusta mucho a lo que nosotros decimos. Las encuestas miden de una forma difícil el territorio, sobre todo la provincia de Teruel. En Teruel, obtener esos 3.800 votos, que va a costar aproximadamente, no va a ser difícil. Tenemos 60 alcaldes y alcaldesas, casi 300 concejales en la provincia. Nosotros estamos seguros de que vamos a entrar en Teruel con más del 6%, que es lo que EL ESPAÑOL pronunciaba.

Nuestro objetivo es conseguir dos, y estamos seguros de que sí. En las últimas elecciones, en Huesca, donde también nos daban un 2% en las encuestas, nos faltaron 900 votos para conseguir el diputado. En aquel momento estábamos en una situación muy complicada interna, con mucha discusión. Los propios ex hacían campaña en contra. Hoy, yo creo que el partido está unido, está fuerte, hay buen ambiente. Yo confío en que la candidatura de la provincia de Huesca pueda dar una sorpresa y acercarse y conseguir ese segundo diputado.

P.- ¿Qué nota en los pueblos que visita?

Cariño. Notamos que la gente está muy cansada de las discusiones y de la inestabilidad que está generando. Y la gente está preocupada. La gente te pregunta, “oye, yo voy a construir una granja, ¿la normativa se va a cambiar? ¿Va a ser la misma? ¿Y por qué digo esto?”. Cuando hay estabilidad, los gobiernos toman decisiones contemporáneas, tranquilas y meditadas. Cuando hay inestabilidad, lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro. ¿Qué está pasando en Aragón? Pasa que por primera vez en la historia se rompe un gobierno.

P.- Si fuera decisivo para formar una mayoría, ¿qué condiciones pondrá sobre la mesa?

Que se hable de Aragón. Yo creo que el gran debate que se tiene que abrir después del 8 de febrero es ¿quién gobierna Aragón? ¿Lo gobiernan Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez? ¿O lo gobiernan Jorge Azcón, Alejandro Nolasco y aquellos que estemos aquí? El error es pensar que Aragón es Extremadura, que Aragón es Castilla.

Aragón siempre ha sido una tierra en la que las decisiones se han tomado aquí. Lo que le pediré al próximo presidente, que tampoco tengo muchas dudas de quién va a ser, es que hable más de Aragón y que se olvide un poco de Madrid. Y esto no significa ser insolidarios o ser independentistas, sino pedir que las decisiones que afectan a Aragón se tomen en Aragón y que no sigan siendo sucursales políticas.

Me da mucha pena ver cómo hay un partido como Vox, que no ha hecho un solo mitin con su candidato aragonés, sino que los tiene que hacer el señor del caballo para que la gente vaya a verles. Eso nos tiene que preocupar. Las decisiones que tome Vox, ¿quién las va a tomar? ¿Las va a tomar los diputados aragoneses en una reunión con la militancia aragonesa? ¿O las va a tomar un señor de Madrid? No sabemos lo que está pasando.

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Pignatelli. Fabián Simón Gobierno de Aragón

P.- ¿Si dieran las cuentas, sería viable un tripartito PP-Teruel Existe-PAR?

Nosotros no pensamos en tripartitos ni cuatripartitos. Nosotros lo que pensamos es en apoyar al partido más votado, si es que es necesario. Otra cosa son los acuerdos de gobierno. ¿Puede haber acuerdos de investidura? Sí, nosotros hicimos uno. ¿Estamos satisfechos? Moderadamente.

Conseguimos volver a llevar al territorio las ambulancias con soporte vital básico, las ambulancias que se había llevado, poner en marcha las casas del mayor, las casas de infancia, la educación de cero a tres años, trabajar de forma real con la concertación del bachillerato...

Nosotros lo que hemos hecho es aportar, desde donde hemos estado, estabilidad, moderación y buen gobierno. ¿Para ese gobierno futuro cuántos actores serán necesarios? Nosotros no lo sabemos. No vamos a entrar en carreras de empujones con nadie. Nosotros creemos que el presidente del gobierno debe ser aquel que represente al partido más votado y trabajaremos para eso. Desde la moderación.

P.- La financiación ha marcado el inicio de la campaña. ¿Van a seguir abogando por una Hacienda Foral?

Todos en España estamos cansados de que los catalanes nos roben. Puyol decía que ‘España nos roba’, cuando los que nos roban son ellos. ¿Por qué en Aragón tenemos que ver que un catalán vale 104 euros más que un aragonés? Porque algunos de los partidos que hoy están representados en Aragón siguen empeñados en una negociación multilateral en la que están Madrid, Galicia, Valencia, y Murcia.

Si nosotros tenemos derecho, porque nuestro Estatuto de Autonomía lo dice, a tener una negociación bilateral con el Estado, ¿por qué no podemos convocar una comisión bilateral, basada en el artículo 108, y empecemos a hablar de una financiación y una gestión propia de nuestros recursos? ¿Eso significa que seamos independentistas? No.

¿Alguien tiene alguna duda de que si la autovía A-23 la estuviese construyendo el Gobierno de Aragón, y tuviese la financiación, no estaría terminada ya? De eso hay que hablar. ¿Por qué tenemos que estar esperando que el Gobierno de España haga las infraestructuras del agua? No las va a hacer. Dennos la financiación y encarguémonos nosotros, de forma responsable, de gestionar nuestros servicios. Eso es la Hacienda Foral.

A mí ya me empieza a cansar este corporativismo de un Gobierno de Aragón, que siempre sale perdiendo. Es que siempre salimos perdiendo. Ya vale. Y a diferencia de otros, nuestro Estatuto de Autonomía nos lo permite. Vamos a explotarlo.

Alberto Izquierdo, junto a su núcleo duro en el PAR, frente a La Aljafería E. E.

P.- Ese artículo 108 del Estatuto ya estaba en el acuerdo de investidura que firmaron con el PP en 2023. ¿Qué ha quedado pendiente de ese pacto? ¿Lo repetiría el 9 de febrero?

Yo creo que el PP ha sido más responsable con nosotros que en otras épocas de la historia, pero es verdad que todo lo que habla de autogobierno parece que le da urticaria.

Me da mucha pena ver cómo el PP, igual que el PSOE, sobre todo el actual, son tan dependientes de Madrid. No pasa nada porque un presidente autonómico del PP tenga voz propia y reclame la autogestión de los recursos. Es un debe que el PP de Aragón tiene consigo mismo.

Yo, en la medida de las posibilidades que tenga, trataré de acompañar al señor Azcón en ese tránsito hacia el aragonesismo orgulloso que nosotros sentimos. No es desleal con España pensar en una Hacienda Foral.

P.- Relacionado también con las relaciones con el Gobierno de España, hablan de una Policía Autonómica para mejorar la seguridad

Lo peor que le ha podido pasar a Aragón es el Gobierno de España. Un aragonés tiene 0,11 agentes de seguridad por ciudadano. Un navarro tiene 0.33 agentes. Aragón es el 10% de España. Cada noche hay 66 hombres y mujeres que vigilarán el 10% de España.

¿Alguien se imagina que en Madrid hubiera 40 agentes, que sería la proporción aproximada? Es imposible que una policía local funcione en una ciudad como Caspe, Alcañiz, Barbastro… Es imposible crear un cuerpo que realmente sea operativo. Los policías locales de Alcañiz no tienen la pistola táser.

Nosotros pensamos que crear una policía autonómica que asegure la seguridad ciudadana en el territorio. Poner agentes en el territorio que se ocupen de la seguridad ciudadana es una responsabilidad del Gobierno de Aragón.

El Estatuto de Autonomía, y vuelvo a él, dice que Aragón tiene derecho a crear una policía autonómica. ¿Y eso cuánto vale? Nosotros hemos hecho el estudio de lo que vale. Eso vale 100 millones de euros, la mitad de la Romareda y un 40% del plan Pirineos, dos proyectos que nosotros apoyamos y defendemos. Pero ¿cuánto vale la seguridad de los aragoneses? Cuando una persona que vive en un pueblo de Moncayo escucha un ruido en su casa y llama a la Guardia Civil, le dicen que van a tardar una hora. Eso es inseguridad y eso es una obligación del Gobierno de Aragón.

P.- Se está hablando también mucho del ferrocarril, de los problemas de alta velocidad con Madrid. Pero también dentro de Aragón tenemos problemas como la falta de cercanías y el estado de las carreteras

Nosotros proponemos un proyecto de país, de comunidad autónoma, y de movilidad. ¿Cómo vendría alguien de Calamocha todos los días a estudiar o trabajar a Zaragoza? En coche, imposible, por el coste, por el riesgo, por el tiempo.

Si hubiese una línea de cercanías, venir a Zaragoza costaría 30 minutos. Una línea de cercanías con una frecuencia adecuada. ¿Por qué no puede tener Aragón 10, 12 o 15 líneas de cercanías como tienen Sevilla o Gijón? Facilitémosles la vida y consigamos que Zaragoza no sea un núcleo que cada día es más inhabitable, porque cada día será más difícil vivir aquí, porque será más caro. Sevilla es una ciudad como Zaragoza en la que alrededor hay municipios de 80.000 y 70.000 personas y tiene 12 líneas. Eso es un proyecto de movilidad.

P.- ¿Van a seguir proyecto el desarrollo masivo de energía renovable?

¿Quién inicia este proyecto de comunidad en la era moderna? Javier Lambán, ¿no? Nosotros nos sentimos orgullosos de ese gobierno. Creemos que Javier Lambán fue capaz de sentar las bases de lo que hoy está recorriendo el éxito de Aragón. Y Jorge Azcón ha sido capaz de entender y recoger ese legado. Por eso llega a 70.000 millones de inversiones.

El despliegue de las energías renovables tiene que tener tres patas fundamentales: consenso en el territorio, que no unanimidad, porque la unanimidad es imposible; respecto a las leyes ambientales y el cumplimiento de las mismas; y a las leyes urbanísticas y el cumplimiento de las mismas. Si un proyecto cumple con esas tres patas, adelante. Si no cumple, atrás. Y nosotros creemos en los funcionarios, que creemos en la administración, que creemos en el sistema, en el funcionamiento de la comunidad autónoma.

Por lo tanto, creemos que cuando un proyecto obtiene los ‘ok’ ambientales, urbanísticos y sociales, es porque han pasado los mismos. ¿Cuántas ilegalidades se han cometido? Por lo menos, a nuestros ojos y a los de la justicia, hoy ninguna. Si se demuestra que ha habido una ilegalidad, que caiga todo el peso sobre la ley de aquellos que la han cometido.

P.- Sanidad. Si en las ciudades hay problemas para encontrar médicos, en el medio rural ya puede ser una odisea. ¿Cuál es su receta para disponer de más sanitarios en los pueblos?

Yo creo que hay tres cuestiones fundamentales. La primera es sentido común. La segunda, la microcirugía política. No vale lo mismo para Zaragoza que para un pueblo del Maestrazgo, del Matarraña, del Sobrarbe, o de Zaragoza. El problema en el territorio es que no hay un profesional para atender, a lo mejor, a la única persona que se día va a la consulta.

Debemos garantizarles dignidad a los profesionales. Imagínese que usted es médico y que mañana le destinan a Albarracín. No va a encontrar vivienda. Si la encuentra, va a ser prácticamente inasequible con su sueldo. Va a acabar viviendo en Huesca o en Teruel. En cuanto haya una plaza en Huesca o en Teruel, usted se irá a Teruel o a Huesca. ¿Qué vamos a hacer? Esto que digo yo ya está inventado. Vamos a facilitar una vivienda pública a los profesionales, que no sea de la persona, sino que sea del puesto.

Después, debemos garantizar algunos beneficios en la carrera profesional para la gente que hace un esfuerzo o va al territorio. Quizá cada año en el territorio pueda contar como tres en lo urbano. La gente joven se anima a estar cinco o seis años en territorio, para luego elegir plaza en urbano.

Nosotros pensamos que el Gobierno de Aragón tiene que ofrecer a aquellos estudiantes que quieran acogerse la posibilidad de pagarles la carrera de Medicina, con el compromiso de que, cuando empiecen a ejercer, lo harán durante cinco años en el lugar de Aragón que el Gobierno pida, cobrando un sueldo y en unas condiciones, lógicamente. ¿Eso solucionaría los problemas hoy? No, pero a lo mejor dentro de 10 años sí.

P.- Por último, le pido un vaticinio. ¿Del 8-F saldrá un Gobierno de Aragón?

El 8 de febrero, los aragoneses elegirán a los representantes que crean más adecuados. Si depende de Vox, yo pienso que se repetirán las elecciones. Yo creo que a Santiago Abascal, ahora que conoce Aragón y seguro que le ha gustado, incluso le gustará volver. Estoy esperando a ver cuándo hace el anuncio del trasvase del Ebro, que es lo que realmente a él le interesa, porque, si no lo hace, será un cobarde.

Santiago Abascal es un cobarde porque no dice qué va a hacer con el agua y si lo hace, espero que la gente le apoye menos, pero si depende de ellos no habrá gobierno. Vox, que es la extrema derecha, igual que Teruel Existe que es la extrema izquierda, lo que quiere es odio, inestabilidad y dificultades para los aragoneses.