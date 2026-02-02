Adif pide suspender los últimos trenes del día entre Madrid, Zaragoza y Barcelona por labores de mantenimiento

Usuarias miran el panel de retrasos en la alta velocidad este lunes en Zaragoza E. E.

Nuevo giro en la alta velocidad en España. La acumulación de retrasos, la reducción de velocidad en algunos tramos y la denegación de indemnizaciones suma una nueva decisión.

Adif ha solicitado a las operadoras ferroviarias- Renfe, Iryo y Ouigo- que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, a su paso por Zaragoza, que supriman los últimos trayectos de la jornada.

Esta decisión se debe a que esos trenes estaban llegando en el horario de mantenimiento, que se utiliza a efectos de revisión y reparación de la infraestructura.

Fuentes de Transportes han informado este lunes de esta decisión del gestor de la infraestructura ferroviaria, que busca con ello disponer de un periodo "adecuado" para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

La medida se pone en marcha a partir de este mismo lunes y únicamente en ese corredor, lo que permitirá a los equipos de mantenimiento de Adif desarrollar las habituales tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan servicios comerciales.

Tras esta nueva decisión, si uno va a solicitar un nuevo billete para este lunes ya no es posible. La web de Renfe ya solo oferta viajes para el tren de las 19.34 con salida desde Madrid Atocha a Barcelona Sants y parada en Estación Delicias de Zaragoza.

En sentido contrario desde la ciudad condal a la capital, la última opción que deja reservar es a las 20.00.

Esta nueva medida se da en plena revisión de las vías del tramo Madrid - Barcelona, con especial interés en los tramos que pasan por Calatayud.

Una decisión que va a suponer un agravio para los consumidores de la alta velocidad que ya llevan dos semanas de grandes retrasos.

A primera hora de la mañana de este lunes muchos trenes ya acumulaban más de una hora de retraso en las Estación Delicias. Tal y como señalan las pantallas, el tren de alta velocidad con salida a las 9.46 y destino Barcelona Sants se retrasaba hasta las 10.44. Misma hora prevista para el tren con destino Madrid Atocha que tenía previsto salir a las 10.09.

"Se altera absolutamente todo, sobre todo pensando que estás pagando por un tren de alta velocidad", denuncia María Castelar, usuaria habitual de este servicio.

Una queja que se suma también a la reciente decisión por parte de Renfe que no se va a indemnizar los retrasos a partir de este 31 de enero: "Un escándalo absoluto. Estamos sufriendo lo que se debería haber previsto y cuidado. Esto es simplemente consecuencia de una muy mala gestión".