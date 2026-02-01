Yolanda Díaz apela a la clase trabajadora para ganar el 8-F: "La democracia se defiende ampliando derechos"

La coalición Izquierda Unida - Movimiento Sumar ha celebrado en Huesca su acto central de campaña, bajo el lema “El Valor de la Gente”.

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido la protagonista del acto, en el que ha apelado directamente a la clase trabajadora del Alto Aragón, avisando de que “la internacional del odio puede ser derrotada, tenemos la obligación ética y política de ganarles”.

“Hemos demostrado mediante medidas concretas que el neoliberalismo no funciona, ahora toca ganarles en las urnas. La reforma laboral no la hice yo, la hicisteis vosotras”, ha defendido la vicepresidenta.

Díaz ha defendido que la candidatura de Izquierda Unida – Movimiento Sumar es “la papeleta que evita el daño y la crueldad de las políticas del PP y de Azcón, que se negó a votar a favor de la subida de las pensiones”. Además, ha insistido en que “la democracia se defiende ampliando derechos y mejorando las condiciones materiales de vida de la gente”.

La candidata de IU-Sumar a la Presidencia, Marta Abengochea, ha denunciado que “en nuestros pueblos y nuestros barrios lo único que nos salva es lo público, lo que hemos construido entre todas y todos”. Por ello, ha subrayado que “defender el valor de la gente es defender una sanidad pública que llegue a todos los pueblos, una educación que no dependa del código postal y unos servicios sociales que cuiden sin dejar a nadie atrás”.

Frente a este modelo, ha afirmado que IU-Sumar quiere “dejar de perdonar los 300 millones al año en el Impuesto de Sucesiones a los que más tienen y, así, hacer posible duplicar la inversión en servicios sociales”.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha puesto el acento en la necesidad de políticas públicas y feministas que cuiden y protejan.

“Nos oponemos a que el Pirineo sea un catálogo de recursos para los fondos de inversión, ni un parque de atracciones para los súperricos, en el que los trabajadores y trabajadoras no puedan permitirse pagar una vivienda” ha afirmado.

Asimismo, ha alertado de que “cuando se recortan derechos sociales, se abre la puerta a los discursos de odio y a la exclusión”, defendiendo que “la mejor respuesta frente a la extrema derecha es garantizar vidas dignas, seguras y con futuro para todas las personas, vivan donde vivan”.