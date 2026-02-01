Intentan comprar a influencers de Aragón para publicar contenido contra Jorge Azcón: "Pagaban 800 euros por reel"

Azcón se hace un selfie con la presidenta de la Comunidad de Madrid y una simpatizante en Zaragoza. E. E.

Las campañas electorales se juegan cada vez más en las redes sociales, y en unas elecciones en las que el voto joven puede ser decisivo, cada clic, cada visualización y cada vídeo viral cuentan.

Quizá por eso, los partidos y sus equipos recurren a todas las técnicas habidas y por haber para hacerse ver y desgastar al rival.

Esto se ha podido ver especialmente bien tras el 'Cara a cara' de Jorge Azcón y Pilar Alegría o en el 'Debate a 8' de RTVE, donde los equipos de redes han tratado de sacar oro de cada cartel, cada titubeo y cada 'zasca' al contrario.

Los hay, no obstante, que habrían querido ir más allá. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, en las últimas semanas se habría intentado comprar influencers de Zaragoza y otros puntos de Aragón para entorpecer la campaña electoral de Jorge Azcón y "reducir su alcance".

"Sabemos que han llegado a ofrecer 800 euros por reel, aunque el precio podía variar según tus seguidores. Querían contenido natural, que no se viera que había una intencionalidad política detrás", cuenta el responsable de una de las cuentas con más 'followers' de la Comunidad.

Aunque no ha trascendido qué empresa, partido o partidos había detrás de este ofrecimiento, sí parece claro lo que buscaban: cuentas de entre 5.000 y 30.000 seguidores que visibilizasen "el coste real de la gestión de Jorge Azcón en la vida cotidiana".

Eso es, al menos, lo que decía el 'manual de instrucciones' que les hacían llegar. En él se especificaba que el influencer debía "poner en palabras" frustraciones cotidianas. Y como ejemplos ponían el mal funcionamiento de los servicios o los tiempos de espera.

"El influencer no acusa, constata: 'Esto está peor y no es casualidad", recogía el texto.

La idea era no hablar de Azcón como político sino "como gestor que no actúa". Con esto, se buscaba "erosionar" la imagen de gestión y liderazgo del dirigente conservador de cara al decisivo 8-F.

Todo tenía que hacerse con un tono "de denuncia", con espacio, eso sí, para el humor ácido y la ironía.

Respecto al lenguaje, se pedía que fuera "claro, directo y visual", con datos "simples" que reflejaran ese impacto directo en lo cotidiano.

La propia guía daba ejemplos de mensajes que se podían utilizar contra el líder conservador. Por una parte, instaba a recordar que rechazó la condonación de 2.124 millones de euros por órdenes del PP nacional.

Por otra, apuntaba que con él "los servicios son peores y más caros".

Frases y ejemplos

"¿Os ha pasado que todo en Aragón tarda más de lo normal?". Frases como esta aparecían entre las sugerencias que daba la propia empresa para captar la atención de los seguidores.

"Llevo tiempo pensando esto y creo que no soy la única…' o 'en Aragón llevamos demasiado tiempo en pausa" son otros de esos ejemplos, que bajaban hasta lo cotidiano con quejas sobre una "sanidad que no responde" o "alquileres que suben y Azcón no actúa".

En el documento no aparecía el nombre de ninguna compañía o formación política, una decisión con la que, según los contactados, buscaban "que no se pudiera asociar a nadie".

No obstante, a quienes hablaron más con sus responsables les llegaron a decir -siempre según su versión-, que el objetivo último era que "la ultraderecha no siguiese creciendo en Aragón".

Los contactos

Los primeros contactos con los influencers comenzaron hace, aproximadamente, dos semanas, poco antes del inicio de la campaña electoral.

Según los consultados, esta es la primera vez que algo así pasa en Zaragoza. Esto podría deberse, principalmente, a la importancia que han adquirido los comicios en el plano nacional, lo que hace que estas elecciones sean distintas a cualquier otras.

La intención era que estos contenidos apareciesen de forma orgánica en sus perfiles. Es decir, sin la habitual etiqueta de 'colaboración pagada' que permite a los usuarios diferenciar qué mensajes tienen detrás una compensación económica y cuáles son 'obra' de los propios influencers.