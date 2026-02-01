Feijóo: "Voy a ir a Teruel y preguntar qué pasó realmente en el Parador, en Madrid se habla mucho de este asunto"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se volcará esta próxima semana con la campaña electoral en Aragón. Estará en la Comunidad el martes, miércoles, jueves y viernes. Esos días visitará Teruel, y tiene muy claro qué va a preguntar a sus habitantes:

"Preguntaré a toda la gente de Teruel qué coño pasó en el Parador. Quiero que me expliquen realmente lo que ocurrió porque en Madrid se habla mucho de este asunto", ha asegurado en relación a la polémica fiesta del exministro Ábalos.

El líder conservador ha advertido de que el PSOE busca "dividir fuerzas" para hacer un Vox fuerte y un presidente de Aragón débil y sometido a otros partidos. Por eso, lo único que está intentando hacer esta campaña es "hinchar" a los de Santiago Abascal.

"Aragón no necesita inestabilidad o discusiones, sino empuje y experiencia. No hay que dar ningún voto por ganado, no dejéis que os tomen el pelo", ha recalcado durante un mitin en Calatayud (Zaragoza).

Feijóo ha instado a frenar "la mentira" en las urnas: "Mienten con alegría para tapar sus abusos permanentes, sobre la financiación, las pensiones o incluso las tragedias. Es una falta de respeto", ha asegurado haciendo un juego de palabras con el apellido de la candidata socialista.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.