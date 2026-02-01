Feijóo: "Vamos a decir que no a la regularización masiva y sin garantías. No puede ser que la ilegalidad produzca derechos"

Feijóo, durante su mitin este domingo en la campaña electoral de Aragón. E. E.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dirá 'no' a la regularización masiva "y sin garantías" de inmigrantes.

El líder conservador ha acusado a Pedro Sánchez y a Podemos de no buscar la humanidad sino el electoralismo. "No es ayudar a quien lo necesita, es intentar comprar votantes en el futuro. No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas", ha dicho en un mitin en Calatayud (Zaragoza).

En su opinión, no es posible regularizar a todos, ya que "España no es un saco sin fondo". "Es imposible acoger a todos los ciudadanos del mundo. Queremos acogerlos cuando vengan a aportar y a comportarse de manera razonable. No puede ser que la ilegalidad produzca derechos en España, eso no lo está haciendo nadie", manifestaba.

Los populares creen que Sánchez está apostando por una política "de descontrol" por puro interés personal. Consideran que si una persona no respeta la nación "no puede vivir legalmente en nuestro país".

"Si quieren trabajar han de hacerlo con contrato. Si vienen a cumplir nuestras leyes, no tienen ningún antecedente y quieren integrarse en nuestra sociedad, sí, pero si no, la respuesta es 'no'. Es lo que se está haciendo en toda Europa", justificaba.

Él mismo se ha reunido en las últimas horas con jefes de Estado y líderes de la oposición y ninguno, ha dicho Feijóo, entendía nada. Más cuando Europa "está fortaleciendo sus fronteras y consensuando sus políticas de migración y deportaciones".

"En España se está haciendo todo lo contrario, la imagen del Gobierno es demoledora en el exterior", aseguraba.

El presidente popular también ha cargado contra el posible indulto al fiscal general del Estado. A su juicio, el Gobierno no tiene derecho y no puede utilizar esta figura para beneficiar a alguien que ha sido condenado por el Tribunal Supremo en el ejercicio de sus funciones.

"Es una perversión absoluta. Nuestra ley de regeneración democrática prohibirá este indulto y cualquier tipo de indultos de políticos en el ejercicio de su cargo", prometía.

Su repaso por las polémicas y los "capítulos de corrupción" de esta semana le ha llevado a criticar a Sánchez por utilizar a los pensionistas para favorecer a los okupas.

También ve inaudito que no acudiese al funeral por las víctimas del accidente de Adamuz, una "falta de respeto permanente" que "no se puede consentir".

Lo peor, a su juicio, es que han conseguido "que se coja el tren con miedo": "Era 'Marca España' y ahora, todos los ciudadanos están sometidos a las inquietudes de si las vías están o no bien mantenidas".

En este sentido, ha acusado al Gobierno y al ministro Óscar Puente de mentir para intentar ocultar su "incompetencia".

"No hicieron lo que debían en el AVE Madrid-Sevilla, pero tampoco en la línea con Zaragoza y Barcelona. No previeron, no mantuvieron, no escucharon el aviso de los maquinistas. Han destruido el símbolo del ferrocarril español. ¿Qué credibilidad pueden tener ahora?", se preguntaba.

Al mismo tiempo, cargaba contra la "soberbia" del Ejecutivo y pedía todas las garantías necesarias para que los trenes lleguen "a su hora y con absoluta tranquilidad". "Demuestran que están fuera de la realidad y encima se felicitan entre ellos. Es un desprecio a las víctimas", censuraba.