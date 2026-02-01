Una mujer interrumpe e insulta a Sánchez durante su mitin en Teruel y el presidente le replica que "no tiene argumento"

Una espontánea ha provocado un pequeño altercado en un mitin de Pedro Sánchez en Teruel.

Ha ocurrido al inicio de su intervención, cuando el presidente del Gobierno ha subido al atril. Esta mujer ha comenzado a gritar ‘hijo de puta’, lo que ha provocado el revuelo de todos los asistentes en el Hotel Palacio La Marquesa, de la capital turolense.

Inmediatamente, el público ha actuado reprochándole el insulto y con gritos de ‘fuera, fuera’, así como vítores a Pedro Sánchez.

El presidente, ya desde el atril, ha respondido sin darle excesiva importancia y con una sonrisa, avisando de que “quien insulta es quien no tiene nada que ofrecer”.

Esta ha sido la segunda visita del secretario general del PSOE a la campaña aragonesa.

Anteriormente, había participado también en un mitin en Huesca, en el que hubo también movilizaciones de un grupo de agricultores y ganaderos que protestaban por el acuerdo de Mercosur.

