Confirmado por Jorge Azcón: esta es la empresa que invertirá 1.000 millones en Zaragoza y creará 300 empleos

La llegada de una nueva inversión a Aragón, valorada en 1.000 millones de euros, permitirá la creación de 300 puestos de trabajo. Son los datos que ha arrojado este domingo el presidente de Aragón, Jorge Azcón, sobre la inversión de la compañía estadounidense Diamond Foundry en la Comunidad, "una de las más importantes que se van a realizar en España en el ámbito de la fabricación de chips".

Desarrollará su actividad en el polígono Empresarium, en el espacio que iba a ocupar Becton Dickinson para crear su planta de jeringuillas "que contemplaba una inversión de unos 200 millones de euros", pero que finalmente no salió adelante. Azcón ha destacado que el edificio "es compatible con la fabricación de chips y de componentes asociados", lo que ha llevado a que la nueva empresa haya decidido instalarse en Zaragoza y comenzar el proyecto de forma inmediata.

Ha subrayado que la iniciativa se enmarca en un sector "extraordinariamente tecnológico y puntero" y ha destacado que "Zaragoza ha sido la ciudad elegida" para desarrollar este proyecto industrial. Así, ha vinculado esta apuesta a la consolidación de Aragón como "un polo tecnológico de referencia".

En este sentido, ha recordado que la Comunidad ha sido capaz de atraer "miles de millones de euros" en inversiones vinculadas a los centros de datos, lo que ha generado un ecosistema industrial que, a su juicio, permitirá la llegada de nuevas inversiones.

Azcón ha afirmado que, tras el anuncio realizado la semana pasada de una nueva infraestructura de datos de Box2Bit, la inversión acumulada en Aragón alcanzaba "los casi 79.000 millones de euros", una cifra que, con este nuevo proyecto, "se situaría en torno a los 80.000 millones". "Cada vez estamos más cerca de que Aragón sea la región del sur de Europa con mayor inversión en tecnología", ha asegurado.

El presidente ha puesto el acento en el impacto social y económico de estas inversiones, que, según ha dicho, generarán "empleo altamente cualificado y con altos salarios, ofreciendo oportunidades a los jóvenes aragoneses". Ha recordado que durante los dos años y medio de legislatura el Ejecutivo autonómico "ha apostado por reforzar la formación en tecnología, ampliando las plazas de Ingeniería Informática, las plazas de Física, las plazas de Matemáticas".

En cuanto a la tramitación del proyecto, Azcón ha explicado que se trata ya de "una realidad". Ha confirmado que en las últimas semanas el Ayuntamiento de Zaragoza ha completado la tramitación urbanística necesaria, "lo que permitirá aprovechar una infraestructura existente y acelerar el inicio de la inversión".