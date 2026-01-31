Podemos refrenda a su candidata en Aragón pese a las adjudicaciones irregulares: "Representa lo que somos"

Irene Montero, durante el acto de Podemos de este sábado en Zaragoza. E. E.

Podemos ha refrendado este sábado a su candidata en Aragón pese a las adjudicaciones irregulares destapadas por EL ESPAÑOL durante su etapa al frente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

El partido ha advertido a los suyos de que "empieza la guerra sucia" y ha vuelto a reivindicarse como el único que no tiene ningún caso de corrupción en sus 11 años de historia.

"Tenemos una candidata que representa mejor que nadie lo que significa Podemos. Es gente común, de la calle, que sabe muy bien qué es encadenar trabajos y pelear el pan de los tuyos. La que puso en marcha el Plan Corresponsables y las aulas madrugadoras, la que puso la cara por la ley del 'Solo sí es sí", aseguraba Ione Belarra de María Goikoetxea pese a saber que entre 2019 y 2023 troceó y dio contratos a dedo para favorecer a amigos y a personas en la órbita de la formación morada.

También Irene Montero reivindicaba a la exdirectora del IAM por demostrar "que va a estar firme cuando vienen tiempos difíciles".

El acto, celebrado en el centro cívico Delicias de Zaragoza, ha contado con la presencia de rostros históricos del partido como Fernando Rivarés o Amparo Bella.

En él se ha recordado a algunos de los nombres propios que han marcado la historia de la formación en Aragón como Maru Díaz, Marta de Santos o Diego Bayona, un listado en el que se ha obviado al que fuera secretario general, Nacho Escartín, o a su único diputado en las Cortes esta legislatura, Andoni Corrales.

Dirigentes y candidatos han instado a sus bases a ir "para arriba" a pesar de que, una vez más, navegan con el viento en contra. "Es alucinante que las derechas sigan reivindicando el trasvase del Ebro y las encuestas digan que van a sacar más votos", lamentaban.

Unas y otras han sacado pecho, una y otra vez, del espaldarazo que ha supuesto la regularización de 500.000 de inmigrantes. La propia Belarra destacaba el hecho de haber vuelto a Zaragoza "con una victoria en la mano" y sacaba un bote "casi lleno" de "lágrimas de facha".

La dirigente morada también ha augurado que Jorge Azcón acabará en el consejo de administración de Quirón o en un puesto de Amazon o Microsoft "por entregar esta tierra".

"Hay que cerrar esos centros de datos, no dejan ninguna riqueza en esta tierra, son el trasvase del Ebro 2.0, un absoluto atentado medioambiental", continuaba.

Por su parte, Irene Montero se ha mostrado orgullosa de conseguir lo que parecía imposible y ha instado a los presentes a explicar a todo el mundo que los papeles "son derechos" y que "ningún ser humano es ilegal": "Hay que aprovechar esta victoria para avanzar más".

A este respecto, ha pedido "dejarse la piel" en esta semana de campaña para convencer a toda la gente que está dudando, especialmente a "un montón de mujeres que todavía no saben a quién votar".

"Pedimos el voto de esas personas progresistas que están desencantadas. Aunque parezca muy difícil, siempre se puede", resaltaba.

Goikoetxea ha sido la última en tomar la palabra. "Somos personas honestas y cuando vienen mal dadas, resistimos", empezaba.

La candidata ha asegurado sentir "orgullo" por los colores de su equipo. Durante su discurso ha apostado por una moratoria de al menos 10 años para los centros de datos y ha apelado a las personas "decepcionadas que han votado a opciones progresistas que no han cambiado la vida de nadie".

Durante todo el mitin no han faltado los dardos al PSOE, con una Pilar Alegría que "no ha hecho nada para para el Clúster del Maestrazgo", y a Sumar, asegurando, en repetidas ocasiones, que cuatro votos han demostrado esta semana ser más efectivos que cinco ministerios.