Así era de pequeño Jorge Azcón, candidato del PP: "Le encantaba hacernos de camarero, era muy divertido"

Queda poco más de una semana para que tengan lugar los comicios aragoneses y cada candidato está siguiendo una estrategia de comunicación diferente. Y es que, en campaña electoral, no todo son propuestas y mítines políticos.También hay tiempo para recordar el pasado, de dónde vienes y cuáles han sido los orígenes de los políticos.

Es lo que ha hecho el candidato del Partido Popular, Jorge Azcón, con un vídeo de cinco minutos (publicado en Youtube) en el que varios de sus seres queridos recuerdan cómo era durante su niñez.

En este, Marga Azcón, la hermana mayor del candidato, cuenta muchas de las anécdotas que compartieron ambos durante la infancia. "Él es el pequeño de cinco hermanos, mi madre no esperaba tener más hijos y, por lo menos, esperaba que fuera una niña", cuenta la aragonesa durante los primeros minutos.

Al hablar del pasado del presidente autonómico no han tardado en salir recuerdos. Algunos de ellos, de lo más entrañables. "Cuando tenía 18 años, él tenía 5 años y cuando venían mis amigas a casa no había nada que le gustara más que estar en nuestras reuniones de 'señoras' y a él le encantaba hacernos de camarero y traernos las cosas. Siempre ha sido muy divertido", recuerda Marga con una sonrisa.

Junto a Javier -otro de los cinco hermanos que conforman la familia del político aragonés- explican los inicios de Azcón en la política. "Cuando tenía 15 años pidió dinero en casa para ir en autobús a un mitin de nuevas generaciones. Mi padre no se lo podía creer, en mi casa no hablábamos de política... no nos importaba nada", señala Marga. "Fue un impacto en nuestra familia", aseguran ambos riendo.

Pero no solo han salido a relucir los momentos y recuerdos familiares, Nati Martínez, monitora del Colegio Juan de Lanuza al que acudía Azcón de niño, declara que este "era muy espabilado". Muy segura, afirma que "si tenías que hacer algo se lo decías y él siempre estaba dispuesto".

De hecho, confiesa que sabía que sus alumnos llegarían muy lejos y que siempre les decía que alguno "acabaría siendo presidente del Gobierno". Añade que, en el caso de Azcón, se veía que "era un líder porque tenía muchos amigos".

Del carácter del candidato hablan mucho sus amigos de la infancia, Mamen Tena y Juan Marazco. Ambos aseguran que Azcón "siempre proponía un montón de cosas" y que, además, "convencía a todo el mundo".