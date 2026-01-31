IU-Sumar se erige como la "alternativa": "Quieren hacernos creer que está todo vendido, pero haremos un julio de 2023"

Acto central de IU-Sumar en Zaragoza, con Laura Vergara, Sira Rego, Marta Abengochea, Antonio Maíllo y Lara Hernández E. E.

Convencidos de que “queda mucho partido por jugar”, la coalición IU-Sumar se ha erigido como la izquierda “alternativa” de Aragón para “proteger a la gente” y luchar “contra el capitalismo salvaje y el fascismo”, con una férrea defensa de los servicios públicos.

Arropada por unas 450 personas en el acto central de la campaña, la candidata de IU-Sumar, Marta Abengochea, ha presentado una propuesta “diferente, alternativa, de izquierdas y políticas valientes”, con la que conseguir un Aragón “que nos acoja”, frente al “elitismo” con el que definen a Jorge Azcón.

Abengochea ha defendido la vivienda como un “derecho de toda la clase trabajadora”, la necesidad de proteger a los más vulnerables, apelando al sistema público como el garante de los derechos frente a los discursos de que “solo el pueblo salva al pueblo”.

Pero, para proteger a esos servicios, ha evidenciado la necesidad de contar con recursos suficientes, a través de impuestos a los que más pueden aportar.

Marta Abengochea, candidata de IU-Sumar en Aragón E. E.

“Estamos perdonando impuestos a los ricos de manera salvaje. En Sucesiones, que solo pagan los ultrarricos, estamos perdonando 300 millones al año. Podemos hacer vivienda pública, mejorar sistema de derechos sociales, la salud, la educación… Solo hay que tener voluntad”, ha aseverado.

Abengochea también ha apostado por un “nuevo modelo productivo” que “aúpe a autónomos y pymes” y promueva la ciencia y la investigación, frente a “macroproyectos sin planificación y control” que “se nos llevan recursos y energía”.

Desde IU-Sumar, en definitiva, apuestan por una “clase trabajadora” como “lo único que nos une” frente a unas fuerzas “impostadas”, con referencia a los “cartelitos” de Pilar Alegría en los debates. “Igual sacamos el lunes el de ‘date cuenta, primera, que eres clase obrera’”, ha añadido Abengochea.

“No puedo creer que la izquierda aragonesa se quede en su casa”

La candidatura de Marta Abengochea ha sido avalada por el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, que la ha puesto en valor por, desde una “vida normal”, ser capaz de “dar el salto para representar a la izquierda aragonesa”.

Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, en Zaragoza E. E.

Para Maíllo, Aragón debe marcar el próximo 8 de febrero el camino a seguir al resto del país, eligiendo entre la democracia y el “autoritarismo”. Por ello, ha llamado a toda la “izquierda de Aragón” a que “no se resigne”, como en julio de 2023, y salga a votar por una alternativa.

“Hay que decirle a la gente que hay un proyecto que va a asaltar la banca electoral. Nos quieren hacer creer que está todo vendido. Vamos a hacer un julio del 23. No puedo creer que en Aragón la izquierda se quede en su casa. La movilización será determinante para que Azcón se vaya del Gobierno de Aragón”, ha afirmado.

“Aragón es una tierra saqueada”

La líder del PCE y ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha apelado a aquellos que “no se conforman” con hacer “lo razonable” y a quienes “aman esta tierra y no quieren verla convertida en un negocio triste”.

Acto central de IU-Sumar en Zaragoza E. E.

“Aragón es una tierra saqueada, y tiene responsables: el PP y Vox, que gobiernan Aragón como si fuera su negocio y su chiringuito”, ha aseverado.

Rego ha tenido también palabras hacia la lucha por una vivienda digna, urgiendo la “expropiación” de los inmuebles que estén “en manos de fondos buitre y grandes tenedores”.

“Es hora de reivindicar lo conquistado”

Asimismo, Laura Vergara, próxima diputada de Sumar en el Congreso cuando Jorge Pueyo (CHA) deje el escaño, ha reivindicado los derechos conquistados para defender una política que “prioriza a las personas” con una izquierda “transformadora y fuerte”.

“Las elecciones van de tu vida, de nuestra vida, para que sea mejor. No vamos a ir a votar por miedo, sino por esperanza, resistencia, solidaridad y salud mental”, ha aseverado Vergara.

Sumar marca distancias con el PSOE

Finalmente, desde Sumar se ha optado por marcar distancias con el PSOE, a quien le echa en cara la falta de valentía para aplicar la Ley de Vivienda e intervenir en el mercado del alquiler.

“Para resolver el problema de la vivienda, una emergencia nacional, no hacen falta fórmulas mágicas. La receta es sencilla. Hay que intervenir el mercado de la vivienda, ni más ni menos. Es perfectamente posible, que no nos engañen”, ha subrayado la cocoordinadora nacional de Sumar, Lara Hernández.