El diputado de Podemos en Aragón urge explicaciones por los contratos a dedo de la candidata: "Es gravísimo"

El único diputado de Podemos en Aragón, Andoni Corrales, ha exigido este sábado a su propio partido que aclare "con urgencia" las adjudicaciones a dedo de la candidata a las elecciones, María Goikoetxea, destapadas por EL ESPAÑOL.

"Es sumamente grave", ha asegurado a través de su perfil de X (antes Twitter) en referencia a los más de 30.000 euros asignados a amigos y personas cercanas a la órbita de Podemos durante los años de Goikoetxea como directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

Corrales cree que, además de esas explicaciones, la formación morada debe "tomar medidas si es necesario".

La noticia que saca hoy @elespanolcom sobre la candidata de @PodemosAragon a las Cortes de Aragón es sumamente grave.



Espero que esto se aclare con urgencia, se den las explicaciones oportunas y, si es necesario, se tomen medidas.https://t.co/nywcFXJKcD — Andoni Corrales (@Andoni_Corrales) January 31, 2026

Entre las adjudicaciones en cuestión hay contratos a la que fuera responsable de Igualdad en Podemos-Aragón, miembro de la dirección autonómica durante la etapa de Pablo Echenique como secretario general y trabajadora del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, Elena P., o a Álvaro A. G., número 8 de Podemos por Tarazona en las municipales de mayo de 2023 y diseñador de una de las campañas más polémicas del alcalde Pedro Santisteve en 2017.

Para entender la polémica hay que irse a la Ley de Contratos del Sector Público, que en su artículo 64, centrado en la lucha contra la corrupción, dice que "los órganos de contratación deben tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, así como prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación".

A la normativa estatal se une, además, el código ético de Podemos. Su apartado 12 señala una serie de reglas que "todas las personas titulares designadas en cualquier órgano de las Administraciones públicas o de cualquiera de sus entes instrumentales deben aceptar".

En él se insta a "respetar el deber de abstención previsto en la legislación vigente".

Pero la formación, lejos de exigir esas explicaciones, ha refrendado este sábado a su candidata en su acto central de campaña con Ione Belarra e Irene Montero en Zaragoza.

Las dirigentes moradas han advertido a los suyos de que "empieza la guerra sucia" y han vuelto a reivindicarse como el único partido que no tiene ningún caso de corrupción en sus 11 años de historia.

"Tenemos una candidata que representa mejor que nadie lo que significa Podemos. Es gente común, de la calle, que sabe muy bien qué es encadenar trabajos y pelear el pan de los suyos", han llegado a decir.

Años de mala relación

Corrales dejará su escaño (y la política) el próximo 3 de marzo tras meses enfrentado con la dirección autonómica y nacional. Y no solo eso. En diciembre de 2025 anunció que iba a denunciar a su propio partido por "fraude democrático".

El diputado reaccionó así a la decisión de la actual dirección autonómica de Podemos Aragón de no celebrar las preceptivas primarias para la conformación de la lista electoral.

Por el momento, el caso está en manos de los órganos internos de la formación morada.