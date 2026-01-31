La candidata de Podemos en Aragón troceó y dio contratos a dedo a amigos cuando dirigía el Instituto de la Mujer

La candidata de Podemos al Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, troceó y dio contratos a dedo durante su etapa como directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) por valor de más de 30.000 euros para favorecer a amigos y personas cercanas a la órbita de su propio partido.

Los hechos ocurrieron, supuestamente, entre 2019 y 2023, bajo el cuatripartito de Javier Lambán, que unió bajo un mismo paraguas a PSOE, PAR, CHA y Podemos.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha tenido acceso a varios expedientes, aún de consulta pública a través de la Plataforma de Contrataciones del Estado, que recayeron en amigos de la candidata y personas vinculadas a la formación.

La que fuera responsable de Igualdad en Podemos-Aragón, miembro de la dirección autonómica durante la etapa de Pablo Echenique como secretario general y trabajadora del grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, Elena P., obtuvo un contrato de 5.999 euros a finales de 2020.

El objeto era la elaboración de "un informe técnico de bases para la elaboración de la nueva ley de Prevención y Protección Integral de las mujeres en Aragón contra las violencias machistas".

La resolución, fechada el 13 de noviembre de 2020, lleva la firma electrónica de Goikoetxea.

En ella se dice que "por parte del Instituto Aragonés de la Mujer" se invitó a presentar oferta a Elena P., que se comprometió a ejecutar el contrato por la cantidad de 5.999 € (IVA excluido), 7.258,79 € (IVA incluido).

El Instituto Aragonés de la Mujer, adscrito a la Consejería de Presidencia, tiene legalmente atribuidas competencias como órgano de contratación, de ahí que estos contratos pudieran salir adelante sin reparos de ninguna Intervención ni control del Departamento.

La lista sigue con la cineasta Victoria C. En este caso, lo que llama la atención es la adjudicación de dos contratos de 3.950 y 3.000 euros, respectivamente, en un mismo día.

Lo mismo ocurre con Dune Solanot. La que fuera nombrada 'Hija Predilecta' de Zaragoza en 2021 a petición de Zaragoza en Común (ZEC) se hizo con el comisariado de la exposición 'Aragón Violeta, todas esenciales' por 3.000 € el 17 de agosto de 2020.

Ese mismo día, a Solanot —amiga de Goikoetxea, como atestiguan varias publicaciones en redes sociales—, se le adjudicó un segundo contrato también vinculado a esa exposición. En este caso, el importe era idéntico: 3.000 euros.

Al no superar esta cantidad, el IAM pudo designar directamente al adjudicatario sin pedir tres ofertas diferentes como marca la ley aragonesa. En este caso, la firma electrónica no fue la de Goikoetxea, sino la de Ana Belén Mallén, jefa de negociado.

A Álvaro A. G. —número 8 de Podemos por Tarazona en las municipales de mayo de 2023 y diseñador de una de las campañas más polémicas del alcalde Pedro Santisteve en 2017 para cambiar los carteles de los aseos en pro de una "mayor diversidad sexual"—, le fueron adjudicados dos contratos de 10.400 euros.

Se da la circunstancia de que, además de esa candidatura y ese encargo puntual hace 9 años, Álvaro A. G. había trabajado para Podemos-Aragón en 2022 y fue contratado en 2023 para diseñar la cartelería de la campaña electoral de Maru Díaz.

Esos dos contratos se reparten en dos ejercicios: uno de 5.400 euros en junio de 2020 y otro de 5.000 en marzo de 2022.

Este último se centraba en el diseño, realización e instalación de la exposición 'Juntas por el 8-M', mientras que en la resolución del primero, focalizado en un proyecto de promoción de una cultura "joven e inclusiva", se reconocía:

"Atendiendo al valor estimado del contrato y de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 3/2011 de medidas en materia de contratos públicos de Aragón, se ha tramitado el expediente consultando a una única empresa que pueda ejecutar el contrato".

Aquí, la firma que aparece es la de la propia Goikoetxea.

EL ESPAÑOL trató de ponerse este viernes en contacto tanto con la propia candidata como con su equipo de comunicación pero, tras conocer el motivo de la llamada, ya no volvió a obtener respuesta.

¿Qué dice la ley?

La Ley de Contratos del Sector Público dice en su artículo 64, centrado en la lucha contra la corrupción, que los órganos de contratación deben tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, así como prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación.

Esto, con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

¿Y qué se entiende por conflicto de interés? "Cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de licitación".

A la normativa estatal se une, además, el propio código ético de Podemos. Su apartado 12 establece una serie de reglas que "todas las personas titulares designadas en cualquier órgano de las Administraciones públicas o de cualquiera de sus entes instrumentales deben aceptar".

En él se insta a "respetar el deber de abstención previsto en la legislación vigente".

También deja claro, esta vez en el apartado 11.e, el necesario compromiso de "inhibirse en la toma de decisiones y de abstenerse de optar a cargos electos con el objetivo de representar intereses personales, económicos o políticos ajenos a los que correspondan en cada caso al cargo electo en cuestión".

Y, además, dice que hay que "evitar la contratación pública con empresas en las que el miembro de Podemos o sus familiares puedan tener algún tipo de interés económico" (11. h).

La propia Goikoetxea se enorgullecía en su entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN de que Podemos tuviera "cero casos de corrupción". También lo hizo en el 'Debate a 8' de RTVE.

Así hablaba María Goikoetxea (Podemos) de la corrupción en el 'Debate a 8' de RTVE

Allí, directamente, remarcaba que la democracia se protege "cuidando lo que es de todos y evitando, precisamente, esa corrupción".

"Algunas formaciones hoy aquí presentes siguen tapando casos de corrupción que les afectan directamente, y a mí me parece que es una cuestión fundamental", añadía.