Azcón plantea incrementar a 1.000 euros al mes las ayudas a mayores que necesiten acceder a una residencia: "Es de justicia"

El cuidado de las personas mayores es otra prioridad para el PP de Jorge Azcón. El candidato a la reelección quiere comprometerse con las ayudas a la dependencia, para que mantengan una calidad de vida acorde a la labor que han desempeñado a lo largo de su vida para la comunidad.

Para ello, Azcón se ha comprometido a incrementar las ayudas del grado 3 de dependencia que reciben los mayores cuando acceden a una residencia. Actualmente se encuentra en un mínimo de 721 euros al mes, y el candidato popular ha prometido aumentarlas hasta los 1.000 euros si es reelegido como presidente.

“Hay 8.000 aragoneses que podrían verse beneficiados. Queremos que se siga incrementando el número de aragoneses y que sea de justicia. Queremos que puedan escoger libremente las residencias en donde quieren ser atendidos”, ha afirmado.

Paralelamente, Azcón ha mostrado su intención de diseñar un plan con el que crear nuevas plazas en residencias de mayores, ya sea a través de la concertación con empresas privadas o con infraestructuras 100% públicas.

“Aragón cuenta con 19.000 plazas de residencia de mayores, 6,24 plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años, que mejora también la ratio nacional, en el 4,05. Podemos decir que estamos mejor, pero no nos conformamos”, ha asegurado el candidato popular.

Azcón ha realizado este anuncio frente a las obras de construcción de la residencia del Buen Pastor, un centro que se ubica en el barrio de Valdefierro, en Zaragoza, y que estará finalizado este verano, aunque aún faltarían algunas adjudicaciones y servicios para ponerlo en funcionamiento.

Este proyecto fue iniciado por el anterior Gobierno de Javier Lambán, aunque el Ejecutivo de Jorge Azcón tuvo que plantear una serie de modificaciones para llevarlo adelante.

“Cuando el PP encontró este proyecto, estaba con múltiples necesidades de adaptación. No contemplaba baños en habitaciones. Hemos tenido que rediseñar y corregir para que este complejo residencial no solo sea una referencia en Aragón, sino en toda España”, ha incidido.

Azcón ha aprovechado para sacar pecho de los avances realizados en los últimos dos años y medio, en los que, dice, “se atiende a más personas y se atiende mejor”, con casi 50.000 personas con una dependencia reconocida.

“Hoy, no solamente atendemos a más personas, sino que lo hacemos mucho más rápido. Hoy, quien tiene que tramitar la dependencia, lo hace en 141 días, 53 días más rápido que en agosto de 2023. Aragón está entre las comunidades que mayor rapidez tiene para tramitar la dependencia. Mejoramos en 205 días la media nacional”, ha aseverado.