Aragón denuncia que Renfe no indemnice por los retrasos provocados por las limitaciones de Adif: "Es una estafa"

El Gobierno de Aragón ha calificado de "estafa" la decisión de Renfe de no indemnizar a los viajeros afectados por los retrasos diarios derivados de las limitaciones de velocidad en los servicios de alta y media distancia. Así lo ha manifestado este sábado el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, quien ha denunciado la falta de transparencia y de información sobre las causas que han llevado a imponer "numerosas restricciones de velocidad, tanto en la red convencional como en la de alta velocidad, tras los desgraciados accidentes de Adamuz y Gelida".

El responsable de Transportes de la comunidad autónoma ha afeado la actitud con los usuarios tanto por parte de Renfe, como de Adif, como del propio Ministerio de Transportes, del que dependen ambas entidades. "No solo se ven perjudicados por un servicio deficiente y en el que no hay ningún tipo de contraprestación, sino también por la incertidumbre y la falta de confianza a la que les ha conducido la mala gestión del Gobierno de España en torno a un medio de transporte que, hasta hace unos años, era la envidia de Europa", ha declarado.

Octavio López ha mostrado su "estupefacción y perplejidad" por el comunicado de Renfe en el que anula las políticas habituales de indemnización por retraso, aduciendo como excusa las limitaciones de velocidad impuestas por Adif.

"Para ello se acoge al reglamento europeo sin que este le dé la razón, ya que la norma en cuestión reza, literalmente, que Renfe no puede rehusar hacer frente a las indemnizaciones económicas mínimas obligatorias por los retrasos derivados de las acciones u omisiones del administrador de infraestructuras", ha apuntado.

Por tanto, desde el Gobierno de Aragón denuncian que Renfe incumple tanto el reglamento europeo de los derechos y obligaciones de los viajeros del ferrocarril, como la propia Ley de Movilidad Sostenible recientemente aprobada por el Gobierno que ahora la pretende transgredir.

Una ley cuya disposición adicional trigesimoprimera obliga a recuperar, desde el 1 de enero de 2026, los compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe anteriores a las modificaciones de julio de 2024, garantizando de nuevo las indemnizaciones por los retrasos de 15 y 30 minutos, que han de ser del 50% y el 100% del importe del billete, respectivamente, tanto en los servicios de alta velocidad como de media distancia.

De no llevarse a cabo las indemnizaciones debidas, desde el Ejecutivo autonómico se urge a un reajuste de horarios para que los usuarios sepan, antes de comprar un billete, "qué es realmente lo que está comprando y si el precio es el adecuado al servicio prestado". "No tiene sentido pagar lo mismo por un transporte que tarda en llevarte a Madrid o a Barcelona hora y media o dos horas más de lo que lo hacía antes de que se impusieran las limitaciones de velocidad", ha señalado el consejero aragonés.

Para Octavio López, si no se adopta de manera inmediata alguna de estas dos medidas, indemnizaciones o reajustes de horarios, "el señor Puente, Renfe y Adif estarán literalmente estafando a la ciudadanía, ya de por sí muy decepcionada por el deterioro de los servicios ferroviarios durante los años de gestión que coinciden con los años de gobierno de Pedro Sánchez".

El titular de Fomento ha vuelto a expresar el sentir del Gobierno de Aragón al considerar que "Óscar Puente no está capacitado para devolver al ferrocarril el prestigio y la buena imagen de que gozaba y es precisa, por tanto, su dimisión, y si no la presenta, que sea el presidente del Gobierno quien proceda a su cese inmediato".