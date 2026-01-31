Alegría promete un bono joven de 150 euros para actividades deportivas y culturales: "Es una necesidad fundamental"

La candidata del PSOE a la Presidencia de las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha anunciado este sábado "el fomento del deporte" como una de sus prioridades políticas y ha confirmado la creación de un bono joven cultural y deportivo de 150 euros destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años, con el objetivo de facilitar el acceso a la práctica deportiva en toda la comunidad autónoma.

Alegría lo ha asegurado así durante un encuentro con representantes del Club Náutico de Zaragoza y del Club Helios, entidades históricas del deporte aragonés, a las que ha agradecido "el trabajo que vienen realizando desde hace muchos años" y su apuesta constante por la actividad deportiva.

En el caso del Club Náutico, ha recordado "su trayectoria desde los años 70 en la promoción de los deportes náuticos", así como el "compromiso" del Club Helios con el deporte en la ciudad de Zaragoza.

Durante la visita, la candidata socialista ha subrayado la importancia de escuchar las demandas y necesidades de los clubes deportivos y ha defendido que el deporte debe llegar "no solo a la ciudad de Zaragoza, sino a cualquiera de los 731 municipios de Aragón", con especial atención a los jóvenes.

La socialista ha explicado, además, que el nuevo bono joven permitirá a los jóvenes aragoneses pagar sus actividades deportivas, como cuotas de gimnasios, clubes deportivos o licencias federativas, además de actividades culturales. "Queremos que el coste no sea un obstáculo para que nuestros jóvenes puedan practicar deporte y tener un ocio saludable", ha afirmado.

El bono, que sería compatible con el bono cultural del Gobierno de España, podría utilizarse en cualquier punto del territorio aragonés y, según ha confirmado Alegría, se pondría en marcha a partir del próximo 8 de febrero, en caso de ser elegida presidenta del Gobierno de Aragón.

"La práctica deportiva es una necesidad fundamental", ha concluido la candidata, insistiendo en que esta medida busca garantizar que los jóvenes de Aragón puedan seguir desarrollando hábitos saludables y una vida activa, sin importar su lugar de residencia.