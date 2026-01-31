Abascal (Vox) defiende un trasvase del Ebro "sin trampas" que permita levar agua "a todos los lugares de Aragón"

El trasvase del Ebro es uno de los grandes debates políticos que está resonando con fuerza esta campaña electoral. Aunque la mención de este tema por parte de otros partidos algunos lo ven como "una trampa que busca confundir".

Así lo ha asegurado el presidente de Vox, Santiago Abascal esta mañana en Zuera (Zaragoza, donde ha explicado que su partido defiende "una interconexión de todas las cuencas para que el agua llegue a todos los lugares de Aragón que la necesitan para el regadío sin que se desperdicie en el mar o beneficie a otros territorios". En este sentido, ha insistido en que desde Vox no van a engañar a nadie "ni a decir una cosa en Aragón y otra en Murcia o Bruselas".

El líder de Vox ha aprovechado su intervención para lanzar duras críticas al PSOE y al Partido Popular, a los que ha acusado de obligar a los españoles a elegir "de una manera diabólica" entre "una mafia corrupta" del Gobierno Central y "la estafa" del PP. Así, ha vuelto a recordar lo sucedido con las infraestructuras ferroviarias, una tragedia que, según dice, es responsabilidad de "una mafia homicida, responsable de la muerte de españoles por falta de mantenimiento".

Además, Abascal también ha señalado que el Gobierno Central "quiere eliminar a la organización terrorista ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea", asegurando que buscan "que los españoles se olviden del sufrimiento reciente y de su historia".

En materia de inmigración, Abascal ha vuelto a denunciar el aumento de delitos graves y la inseguridad de las mujeres: "Los últimos datos de violaciones y agresiones sexuales superan las 50 diarias en España… este Gobierno ha condenado a las mujeres a la inseguridad en las calles", ha acusado.

También ha abordado la política agrícola y energética, en respuesta a preguntas de los medios, criticando acuerdos internacionales como Mercosur y la implantación masiva de parques eólicos. "Están destruyendo la ganadería y la agricultura en España y arruinando el paisaje por razones ideológicas y de fanatismo climático", ha asegurado.

Así, Abascal ha elogiado la campaña de Vox en Aragón, destacando la labor de su candidato Alejandro Nolasco, y ha declarado que ve posible que su partido consiga en la Comunidad resultados parecidos a los de Extremadura.