Pueyo (CHA) celebra que el PP se sume a la ampliación del tranvía de Zaragoza: "Que no sea solo una promesa electoral"

Jorge Pueyo, en una parada del tranvía de Zaragoza E. E.

El tranvía de Zaragoza ha entrado en los últimos días en la campaña electoral por la Presidencia de Aragón, con aparente voluntad de casi todas las formaciones para impulsar la línea 1 hasta, al menos, el barrio de Arcosur.

Para el candidato de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, esta ampliación hasta uno de los barrios con más futuro de Zaragoza es necesaria “desde hace mucho tiempo”, para atraer a más ciudadanos al sur de la ciudad.

Incluso, Pueyo ha reclamado una segunda línea, que cubra el eje este-oeste de la capital aragonesa, lo que permitiría unir los barrios de Las Fuentes y San José con Delicias y Valdefierro.

Pese a que el tranvía ha sido una propuesta tradicionalmente de los partidos de izquierda, fue el candidato del PP, Jorge Azcón, junto a la alcaldesa de Zaragoza, quienes abrieron la veda al reconocer que ya se estaba estudiando la ampliación de la línea 1 hasta Arcosur.

“Celebramos que el PP de Chueca y Azcón se suban al tren, o al tranvía, de Chunta Aragonesista y por fin digan que van a apoyarlo, después de años torpedeándolo. Esperamos que no sean solo promesas electorales”, ha afirmado Pueyo.