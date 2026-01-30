Pilar Alegría (PSOE) vuelve a atacar a Azcón con la sanidad: "El Hospital de Barbastro es el bastión de su dejadez"

Pilar Alegría, este viernes a las puertas del Hospital de Barbastro. E. E.

La candidata del PSOE al Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha vuelto a atacar este viernes a Jorge Azcón con la sanidad.

La secretaria general de los socialistas aragoneses ha convertido la defensa de los servicios públicos en su prioridad esta campaña.

En su opinión, hospitales como el de Barbastro, que atiende a 110.000 oscenses, se han convertido en el “bastión de la dejación y la dejadez del Gobierno del señor Azcón”.

“Las listas de espera se están alargando, falta atención en todas las especialidades, y lo más grave, estamos viendo también cómo, una vez más, se apuesta de esa manera tan clara la privatización de la sanidad, abriendo las puertas de par en par a la externalización de servicios”, comentaba.

Alegría se ha comprometido a dignificar la sanidad pública con recursos públicos que vayan destinados íntegramente a este fin. “Y para ello, desde luego, planteamos, en primer lugar, poner en marcha un plan absolutamente ambicioso para reducir las listas de espera”, añadía.

También ha insistido en que, si llega al Pignatelli, los aragoneses no tendrán que esperar más de tres días para ser atendidos por su médico de cabecera y en que habrá viajes gratis en transporte público a los centros de referencia.

“Azcón ha maltratado a la sanidad pública de Aragón, le ha abierto la puerta de par en par a la sanidad privada. Es a esto a lo que queremos poner fin a partir del día 8”, sentenciaba.

En los últimos días, el toma y daca con la sanidad ha sido una constante. Así, el presidente aragonés no se ha cansado de recordar a los socialistas de que ellos bajaron el presupuesto de la Consejería un 4% y que, cuando gobernaba Lambán, las esperas en los centros de salud llegaban a los 40 días.