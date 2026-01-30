Oleada de robos en estancos de Zaragoza las últimas semanas: el sector pide refuerzos urgentes de seguridad

La Asociación de Expendedores de Tabaco y Timbre de la Provincia de Zaragoza (ASEZAR) ha expresado su profunda preocupación por la oleada de robos registrada en estancos zaragozanos durante las últimas semanas.

Según ha informado la entidad, desde el pasado 18 de noviembre se han producido varios atracos, especialmente en establecimientos situados en el medio rural. Los primeros casos se detectaron en Alfamén, Belchite, Torres de Berrellén y Cariñena.

Inquietud de los estanqueros

A estos sucesos se añaden dos robos cometidos en Zaragoza capital en este periodo de tiempo, en los cuales se han empleado diferentes armas, algo que ha incrementado la sensación de inseguridad entre los profesionales del sector.

ASEZAR alerta de la inquietud creciente entre los estanqueros, sobre todo en los pueblos, donde muchos titulares trabajan solos. La escasez de medios y la menor presencia policial agravan esta sensación de desprotección.

La asociación señala que esta situación está generando miedo, tensión e incertidumbre entre los profesionales, que desarrollan su actividad diaria en un contexto de riesgo constante.

Restos en la puerta de un estanco robado Zepyme

La colaboración ciudadana, indispensable

Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ha recomendado extremar las precauciones y reforzar las medidas de seguridad en la medida de lo posible. También se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana.

Ante cualquier información o movimiento sospechoso, se solicita comunicarlo de inmediato a la Guardia Civil, a través del 062, o a la Policía Nacional, en el 091.

ASEZAR confía en que esta situación pueda revertirse lo antes posible y reitera su disposición a colaborar con las autoridades para mejorar la seguridad de los estancos y de las personas que trabajan en ellos.