Muere el segundo joven de 22 años que quedó atrapado en el alud de Pico Cibollés (Cerler) de este jueves

El suceso se produjo este jueves en el Pico Cibollés (Cerler), fuera de pistas E.E

El segundo joven sepultado por el alud registrado este jueves en el Pirineo aragonés, de 22 años y vecino de Guadalajara, ha fallecido finalmente tras permanecer ingresado en estado crítico en la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Se trata del varón que fue rescatado con vida después de la avalancha ocurrida en el entorno del Pico Cibollés, en Cerler, mientras practicaba esquí fuera del dominio esquiable junto a otros cuatro compañeros.

El joven fue evacuado en helicóptero tras ser localizado por los equipos de rescate y trasladado de urgencia a Zaragoza, donde permanecía ingresado con pronóstico muy grave y 'reservado' desde el momento del accidente.

Con su fallecimiento, el trágico suceso se cobra la vida de las dos personas que quedaron sepultadas por el alud, ocurrido sobre las 12.43 horas (hora del aviso de avalancha) en una zona de alta montaña del Pirineo oscense.

Este nuevo desenlace eleva a seis el número de fallecidos por aludes en el Pirineo aragonés en el último mes, en una temporada marcada por el alto riesgo en montaña debido a las intensas nevadas.

Las autoridades han vuelto a insistir en la necesidad de extremar la precaución y respetar las recomendaciones de seguridad antes de realizar actividades fuera de pista.