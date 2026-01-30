Bustinduy (IU-Sumar) pide valentía para garantizar la vivienda: "Que nadie viva con miedo a no poder pagar su casa"

La coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar ha celebrado un acto en Zaragoza en el que ha situado en el centro del debate político la necesidad de reforzar los servicios sociales y garantizar el derecho a la vivienda como "pilares de una vida digna" para la clase trabajadora.

Durante el encuentro, la candidata a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha defendido la necesidad de duplicar el presupuesto de servicios sociales mediante la recuperación de los impuestos que "la derecha ha perdonado" a las rentas más altas y a los grandes patrimonios.

“No faltan recursos, lo que falta es voluntad política. Mientras se regalan impuestos a los ricos, se recortan derechos a todas las demás”, ha afirmado. Para Abengochea, “recuperar esos ingresos es imprescindible para blindar la atención a la dependencia, la discapacidad, la infancia y las personas mayores, y para garantizar servicios sociales fuertes en todos los barrios y en todo el territorio”.

La candidata ha subrayado que “los servicios sociales no son caridad, son derechos” y ha insistido en que su refuerzo es clave para combatir la desigualdad y sostener a quienes más sufren las consecuencias del encarecimiento de la vida. “Duplicar el presupuesto significa poner la dignidad en el centro y reconocer el papel fundamental que juegan los barrios y el tejido social organizado”, ha señalado ante representantes vecinales y entidades sociales.

En el ámbito de la vivienda, se han incorporado declaraciones del ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha denunciado que “durante décadas se ha tratado la vivienda como un negocio y no como un derecho”.

Bustinduy ha defendido que “es imprescindible ampliar de forma decidida el parque público de vivienda, regular los precios del alquiler y garantizar que lo público siga siendo público, para que nadie tenga que vivir con miedo a no poder pagar su casa”.

Ha remarcado que “no puede haber inclusión social si el acceso a una vivienda digna depende del mercado y no de políticas públicas valientes”, y ha vinculado la política de vivienda con la lucha contra la exclusión y la pobreza que desarrollan a diario las entidades sociales en los barrios.

Desde Izquierda Unida Movimiento Sumar han destacado el papel de la FABZ y de la Federación Aragonesa de Inclusión como actores imprescindibles en la defensa de los derechos sociales y la cohesión comunitaria. “Escuchar a los barrios y a quienes trabajan con las personas más vulnerables es la base para construir un Aragón con derechos, con servicios públicos fuertes y con una vivienda garantizada para todas y todos”, ha concluido Abengochea.