Azcón apuesta por exprimir el potencial logístico de Aragón con nuevas plataformas: "No lo podemos desaprovechar"

La ubicación estratégica de Aragón la ha convertido en un gran eje logístico e industrial, a mitad camino entre Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, el 60% del PIB nacional. Con Plaza como la estrella, el objetivo es fomentar otros puntos del territorio que puedan absorber toda esa demanda y aprovechar todas las oportunidades que se abren y se abrirán en los próximos años.

Ante ello, el candidato del PP a presidente de Aragón, Jorge Azcón, quiere exprimir todas esas oportunidades logísticas, por lo que se ha comprometido a diseñar, si es reelegido, un “Plan Estratégico de Logística” que incluirá el impulso a las plataformas de Tarazona, Alcañiz, Calatayud y Sarrión, para que puedan aprovechar la demanda que no se es capaz de dar respuesta desde Zaragoza y su área metropolitana.

Azcón se ha trasladado en este octavo día de campaña hasta Fraga, donde se ubica una de esas plataformas logísticas clave para vertebrar el territorio.

“La conectividad de Fraga hace que, en tres horas, productos y mercancías puedan estar en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Tarragona o el sur de Francia, y eso la convierte en un nodo logístico clave. Cuenta con un ecosistema agroindustrial de admiración. Hay empresas importantísimas del sector agroindustrial que están creciendo y quieren seguir creciendo, pero no tienen espacio para hacerlo”, ha subrayado el líder popular.

Por ello, Azcón ve en Fraga una oportunidad para ayudar a “descongestionar” a territorios que están prácticamente sin suelo para acoger a más empresas, por lo que pretende promover la ampliación de esta plataforma logística hasta superar las 107 hectáreas.

“Esta plataforma logística está ubicada entre la A-2 y la AP-2. Es la mayor infraestructura de transporte entre Madrid, Zaragoza, Barcelona y Francia. Eso hace que Fraga tenga una ubicación privilegiada por el sector logístico”, ha subrayado.

Entre esas nuevas plataformas logísticas, desde el PP pretenden impulsar un eje en Sarrión (Teruel), que pueda aprovecharse de los desarrollos del puerto de Sagunto. “No lo podemos desaprovechar”, ha afirmado Azcón.

Sin embargo, el candidato popular lamenta que la crisis ferroviaria pueda generar “inseguridad” e “intranquilidad” en los viajeros y en las empresas que transportan mercancías por estas vías, por lo que vuelve a exigir un plan de mantenimiento.

“Es esencial garantizar la seguridad de las personas y es básico que, para que los proyectos logísticos avancen, se pueda confiar en nuestras infraestructuras y hoy por hoy no se puede confiar”, ha aseverado.