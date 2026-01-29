El PSOE promete ampliar el tranvía hasta Arcosur e impulsar la segunda línea: "Vertebra la ciudad"

El PSOE apuesta por la ampliación de la línea 1 del tranvía en Zaragoza y el impulso a la segunda línea este-oeste en Zaragoza. Así lo ha dicho Teresa Ladrero, secretaria general de los socialistas zaragozanos y número tres de la candidatura socialista a las Cortes de Aragón, desde Arcosur.

Es el compromiso con la movilidad sostenible que los socialistas tienen para la ciudad de Zaragoza. Así, Ladrero ha manifestado su apoyo a la reivindicación de la ampliación de la línea 1 del tranvía, porque “vertebra la ciudad e iguala las posibilidades de los barrios”.

De la misma manera, ha dejado clara su disposición a planificar la segunda línea de este transporte de gran capacidad que, recuerda, “impulsaron los socialistas en la capital aragonesa”.

“Arcosur es un barrio con muchas potencialidades pero sufre un claro abandono institucional por parte del PP”, ha dicho Ladrero, quien ha visitado este sector del sur de Zaragoza, convencida de que hay que “empatizar con los vecinos y apoyarles para que sea una zona con dinamismo y sin abandono desde el punto de vista de los servicios públicos”.

Ladrero reconocía que hoy “no parece San Valero” en Arcosur porque a pesar de ser un barrio joven, “las carencias de equipamientos hacen que no tenga dinamismo”, asegura. Por eso, Ladrero se ha comprometido desde el terreno “a luchar con vehemencia junto a los vecinos contra el abandono del PP”.

La secretaria de los socialistas zaragozanos ha ido más allá y ha recalcado la necesidad de que este barrio, que puede albergar a una población más numerosa que Huesca capital, disponga de equipamientos sanitarios, como un centro de salud en una zona accesible para todos los vecinos, además de servicio de farmacia.

Ladrero tampoco ha pasado por alto la necesidad de disponer de recursos educativos, tales como una escuela infantil y un instituto, equipamientos necesarios para hacer barrio, para “dar calidad de vida a los vecinos” y que “hoy siguen negando el PP de Azcón y de Natalia Chueca”, han incidido desde el PSOE.