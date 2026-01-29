Muere una de las dos personas sepultadas por un alud en el Circo Cibollés: ya son 6 los fallecidos en el último mes

El trágico suceso se ha producido en el Circo Cibollés, fuera de pistas. E. E.

Una de las dos personas sepultadas por un alud este jueves en el Pirineo aragonés ha perdido la vida y otra ha tenido que ser trasladada en un helicóptero medicalizado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza

Minutos antes de las 13.30, el Gobierno de Aragón alertaba de una avalancha en Cerler (Huesca) en el entorno del Circo Cibollés, fuera de dominio esquiable.

El aviso ha llegado a las 12.39 al 112 y la Guardia Civil de Huesca ha activado la Unidad Aérea y el Greim de Benasque, que se han desplazado al lugar.

Igualmente, se ha puesto en camino un helicóptero desde Zaragoza de manera preventiva, y el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, se ha trasladado a la sala del 112 para seguir el operativo.

Según ha trascendido hasta el momento, han sido unos terceros quienes habrían visto el alud y han dado la voz de alarma al 112.

A las 15.15, los efectivos ya habían localizado los cuerpos y habían procedido a aplicarles el protocolo de hipotermia, sin que se haya podido hacer nada por salvar la vida de uno de ellos.

El suceso se ha producido justo un mes después del trágico accidente del pasado 29 de diciembre que acabó con la vida de tres montañeros experimentados en pico Tobalto a 2.700 metros de altura (Panticosa).

Desde entonces, el Pirineo aragonés lleva viviendo una encadenación de estos aludes, y con el de este jueves ya son 6 los fallecidos.

Los zaragozanos Jorge García-Dihinx (55 años) y Natalia Romeo (34), reconocidos este miércoles como Zaragozanos Ejemplares a título póstumo, murieron mientras hacían esquí de travesía junto a Eneko Arrastua, montañero de 48 años y vecino de Irún.

En el alud también se vio afectada una joven por contusiones y signos de hipotermia leve. Dos compañeros más pudieron salir ilesos y fueron quienes dieron parte a la Guardia Civil.

Dos días después, el 31 de diciembre, se produjo un nuevo alud sobre las 20.00 que atrapó a Ángel Sánchez mientras practicaba raquetas en la zona de Urdiceto (Valle de Bielsa). El que era trabajador social del Ayuntamiento de Zaragoza y profesor de la Universidad de Zaragoza se vio sorprendido junto a un compañero que avisó a las unidades de emergencia de lo ocurrido.

El último fallecido se dio el domingo 18 de enero, cuando un joven quedó atrapado en un alud. Este se dio tras sucederse dos avalanchas en el barranco de Piumestre, fuera de la estación de esquí de Cerler.

El fallecido resultó ser un joven de 26, vecino de Huelva, que quedó sepultado por el alud mientras practicaba snowboard. Durante la práctica iba acompañado de un hombre de 42 años que pudo salir ileso de la avalancha.