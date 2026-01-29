CHA y PAR reivindican una red de Cercanías: "Por mucho que se empeñen Óscar Puente y Pilar Alegría, es necesario"

Chunta Aragonesista y Partido Aragonés han coincidido este jueves en poner sobre la mesa de la campaña electoral la necesidad de apostar decididamente por el Cercanías para unir Zaragoza y Huesca, las dos principales ciudades de la Comunidad.

El candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha salido desde Zaragoza en el tren de las 8.51 horas acompañado de un grupo de militantes de CHA-Zaragoza. A las 9:46 han llegado a la capital altoaragonesa, donde les esperaba la candidata Verónica Villagrasa, junto a un grupo de militantes oscenses.

“Hemos querido aprovechar el día festivo en Zaragoza para reivindicar que Aragón necesita un servicio ferroviario digno y adaptado a las necesidades reales del territorio”, ha explicado Pueyo, quien considera que “la línea Zaragoza-Huesca es solo el primer paso en la creación de una red de Cercanías realista y eficiente para mejorar la movilidad, vertebrar el territorio y aprovechar mejor las infraestructuras ferroviarias que ya tenemos”.

El candidato de CHA ha presentado una propuesta de red que se organizaría en torno a dos grandes nodos, Zaragoza y Huesca. Desde Zaragoza, los trenes conectarían con Gallur y Caspe siguiendo el eje del Ebro (este-oeste), con Cariñena hacia el sur, y con Calatayud y Huesca. Desde Huesca, la red uniría la capital del Alto Aragón con Zaragoza y con Binéfar, creando además un eje prepirenaico que conecte Binéfar, Monzón, Sariñena y Huesca.

“Por mucho que se empeñen Óscar Puente y Pilar Alegría, Aragón necesita un Cercanías en condiciones y mejorar las líneas de media distancia de Caspe, Teruel y Binéfar. Desde CHA seguiremos reclamándolo, empezando por la línea Zaragoza-Huesca, un recorrido más que viable y que cuenta con 90.000 viajeros potenciales al día. No vamos a reblar hasta que Aragón tenga un servicio de Cercanías digno de tal nombre, como el resto de las comunidades autónomas”, ha señalado Jorge Pueyo.

Mientras, el candidato del PAR, Alberto Izquierdo, ha acudido a Zaragoza para poner de manifiesto la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias en la Comunidad.

“Reivindicamos un proyecto de Cercanías que no solo una Zaragoza con Huesca, sino con Calatayud, Calamocha, Tarazona y todo el norte. Zaragoza debe ser el tractor de esta Comunidad y debemos generar sinergias, que no se consiguen aislándola y convirtiéndola en un lugar hermético”, ha apuntado Izquierdo.

Para el candidato del PAR, no es admisible que un ciudadano de María de Huerva, que “ve las torres del Pilar desde su casa”, no pueda entrar en Zaragoza con un Cercanías.

“¿Cómo es posible que Gijón tenga 13 líneas y Zaragoza una? Si queremos que Aragón crezca a la misma velocidad, debemos crear un proyecto común. ¿Cómo es posible que Óscar Puente diga que no es necesario y el actual PSOE no se levante en armas? Reclamamos un proyecto de transformación de esta Comunidad”, ha exigido.