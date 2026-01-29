Aragón llega al punto álgido de la campaña electoral: un debate y 8 partidos con el reto de hacerse oír sin dar la nota

Los ocho candidatos debatirán este jueves en RTVE y el próximo lunes, en Aragón TV. E. E.

Aragón llega al punto álgido de la campaña electoral con todo por decidir. Las encuestas dan como ganador a Jorge Azcón, pero la clave está en si podrá apoyarse en Aragón-Teruel Existe o el PAR o si necesitará a Vox para seguir al frente del Pignatelli.

Conscientes de que cada voto cuenta, los partidos encaran el primer 'Debate a 8' con el reto de hacerse oír sin dar la nota. Y es que, a estas alturas, un simple error o una salida de tono puede ser decisiva y marcar la diferencia.

Este 'primer round' podrá verse en toda España desde las 21.45 en Radio Televisión Española (RTVE), mientras que el segundo se vivirá el próximo lunes 2 en Aragón TV.

Aunque el formato no ayuda -el 'empacho' de partidos hará que tengan muy pocos minutos para colocar sus mensajes- todos saben perfectamente lo que se juegan. Sobre todo los más pequeños; aquellos a los que les cuesta más conseguir foco mediático.

El debate les permitirá llegar a cientos de miles de espectadores de vez y podría ayudar a decidirse al 15% de los aragoneses que a estas alturas todavía no saben a quién votarán el próximo 8 de febrero.

Habrá que ver cómo aprovecha cada cual la oportunidad y si termina convirtiéndose en un 'todos contra Azcón' o si las formaciones reparten culpas con Pedro Sánchez, Pilar Alegría o Santiago Abascal.

Del 'cara a cara' de este pasado lunes no salió un ganador claro. Ni perdió Azcón ni lo hizo Alegría, y eso, coinciden los asesores de uno y otro bando, no tiene por qué ser malo, ya que sigue habiendo partido y no ha habido ningún error que haya marcado el devenir de la campaña.

Para el PP, esta será una nueva oportunidad de mostrar a los aragoneses su propuesta para seguir construyendo un Aragón imparable.

Del anterior debate, Azcón salió con muchos temas en el tintero. En este, está por ver si todos sus ataques irán a Pilar Alegría o si buscará el voto útil cargando contra un Vox que amenaza con paralizar la Comunidad si no hay un rechazo claro al Pacto Verde y a la inmigración ilegal.

La candidata socialista, por su parte, seguirá apostando por lo que, a priori, mejor le funcionó el pasado lunes: atacar al PP con el "deterioro" de los servicios públicos en Aragón.

En el caso de Vox, Nolasco cree tener la ventaja de que ellos dicen lo mismo en toda España. "No nos vemos obligados a modificar un posicionamiento en función de en qué territorio estamos o en qué medio se vaya a emitir", decían desde su equipo.

Sus intervenciones en las Cortes de Aragón y la campaña, con referencias al Gato de Cheshire de 'Alicia en el País' de las Maravillas o los demogorgones de 'Stranger Things', lo convierten en el candidato más imprevisible. Tampoco pasará desapercibido el tono con el que se dirija a Azcón, que se prevé bronco.

Donde no habrá sorpresas será en sus 'ideas fuerza', centradas "en lo que de verdad les preocupa a los aragoneses: cómo facilitar el acceso a la vivienda, recuperar la seguridad en las calles, las bajadas de impuestos y combatir la inmigración ilegal que acarrea la delincuencia".

Otro foco de atención será Jorge Pueyo, CHA. Viene diciendo desde hace semanas que le tiene ganas a Jorge Azcón, y esta será su oportunidad para demostrarlo. El hasta ahora diputado por Sumar se juega confirmar los buenos pronósticos que le auguran las encuestas con un discurso "a favor de Aragón".

Los nacionalistas tratarán de reivindicarse en la particular batalla de las izquierdas, que fueron incapaces de ponerse de acuerdo y concurren por separado al 8-F.

En el caso de partidos como Podemos, se juegan ser o no ser. Los morados se muestran convencidos de que la Comunidad "necesita una izquierda valiente que diga lo que otros callan y haga lo que otros temen".

"Será una oportunidad única que abrirá por un momento una ventana a las casas aragonesas desde la que poder explicar las propuestas valientes que pondremos en marcha la próxima legislatura para mejorar sus vidas. Les contaremos cómo intervendremos el mercado de la vivienda, blindaremos la sanidad pública, revertiremos la privatización del bachillerato y denunciaremos la corrupción que rodea a los macroproyectos de renovables", avanzan.

A juicio de IU, este será "el primer debate democrático real", puesto que, en su opinión, "lo del otro día fue un 'cara a cara' más propios de otras épocas de un bipartidismo que no va a volver".

"Es bueno que se puedan confrontar todos los programas electorales y las propuestas para que la gente tenga una idea más real de cómo va a quedar el panorama el día 9 de febrero y qué podemos esperar para los retos y problemas que tiene que afrontar Aragón en esta nueva etapa", apuntaba la propia candidata, Marta Abengochea.

Aragón Existe y PAR

Aragón-Teruel Existe lleva meses sonando como posible socio del PP en las encuestas. Su portavoz, Tomás Guitarte, rezaba ayer para no verse afectado por los retrasos de la alta velocidad, ya que a primera hora de este jueves tenía que viajar a Madrid para hacer una entrevista relámpago.

Su formación está peleando cada voto en cada nicho, y el propio Guitarte está tratando de multiplicarse para hacer llegar su mensaje por tierra, mar y aire. A su favor de cara a esta noche está el "profundo" conocimiento que ha adquirido durante toda esta legislatura en las Cortes de los temas que se tocarán en el debate.

Mientras, Alberto Izquierdo (PAR) afronta la cita tranquilo, con ganas de poder dar su opinión y contar a los aragoneses todas sus propuestas, dado que la formación, que se juega ser decisiva o quedar fuera del Parlamento, no tiene "capacidad de pagar publicidad ni banderitas como otros partidos".