Confirmado por el Gobierno: la regularización de inmigrantes alcanzará hasta 16.000 personas en Aragón

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una imagen de archivo Europa Press

La regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno hace apenas dos días sigue 'agitando el avispero', como se dice popularmente, generando un intenso debate político y social.

La iniciativa busca dar respuesta a las miles de personas que viven y trabajan en España desde hace tiempo, pero que no han podido regularizar su situación administrativa.

El propósito, según el Ejecutivo, es dotar de seguridad jurídica a este colectivo y favorecer su plena integración social y laboral.

Sobre este escenario ha hablado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, cuyas declaraciones permiten entender qué impacto tendrá la regularización en Aragón y qué requisitos deberán cumplir las personas beneficiarias.

"No generan ningún efecto llamada"

El delegado del Gobierno ha subrayado que se trata de una medida positiva tanto para el conjunto del país como para Aragón.

"Es una buena noticia para España y para Aragón que se vaya a producir esta regularización de migrantes, son personas que ya están con nosotros", afirmaba.

Uno de los mensajes que más ha querido remarcar es que la regularización "no genera ningún efecto llamada", ya que está sujeta a condiciones muy concretas. Entre ellas, que las personas solicitantes puedan acreditar su permanencia en España y el carecimiento de antecedentes penales.

En este sentido, el delegado recalca: "Los migrantes suponen unos ingresos del 10% a la Seguridad Social y un 1% de los gastos, de manera que es un colectivo que aporta netamente y que es fundamental para nuestra sociedad que los tengamos regulados".

Según las estimaciones manejadas por la Delegación del Gobierno, "a nivel de toda España se estima que puedan ser un medio millón de personas y en Aragón nuestras estimaciones son entre 15.000-16.000".

Además, ha explicado que una vez verificados los datos, "de inmediato se les da ya permiso de trabajo y de residencia", lo que permitiría mejorar de forma inmediata sus condiciones de vida y empleo. Teniendo previsto que se pueda dar comienzo a este proceso a partir de abril de 2026.

Más allá de la regularización, Fernando Beltrán también se ha referido a otros asuntos de actualidad. Entre ellos, el minuto de silencio por las cinco víctimas fallecidas por violencia de género el último mes, recordando que "hemos tenido un comienzo de año demoledor" y apelando a no bajar la guardia en la lucha contra esta lacra.

Asimismo, ha abordado el avance del sistema Biogen en Zaragoza, señalando que ya se han iniciado los trámites necesarios para su implantación, y ha criticado la paralización de la revalorización de las pensiones, advirtiendo de que el bloqueo supone "unos 550-600 euros anuales menos" para miles de pensionistas aragoneses, con un impacto directo sobre el estado del bienestar.