Abascal carga contra la regularización de inmigrantes: "Ya hay millones de personas comprando billetes a las mafias"

En plena campaña electoral en Aragón, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido este miércoles desde Villarluengo (Teruel) para denunciar que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue “empeñado en hacer avanzar su agenda criminal”. Una agenda que, a su juicio, se impone “al margen de los intereses reales de los españoles”.

Ante los medios de comunicación, Abascal se ha referido a la indemnización de 20 millones de euros aprobada el pasado lunes por el Consejo de Ministros para las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y ha afirmado que “no son los españoles los que deberían pagar esas indemnizaciones”.

En este sentido, ha señalado directamente a los responsables políticos y ha asegurado que deberían hacerlo “de su propio bolsillo Sánchez, Ábalos y Puente”, es decir, “aquellos que son responsables directos de este accidente como consecuencia de no haber mantenido las infraestructuras ferroviarias y de haber gastado el dinero en otras cosas, algunas totalmente indecentes”.

El líder de Vox también ha denunciado que, en ese mismo Consejo de Ministros, el Gobierno destinara 270 millones de euros a propaganda y publicidad institucional. Son “como las tiranías, que acaban gastando mucho más siempre en publicidad propia que en cualquier otra cosa”, ha subrayado.

Regularización de inmigrantes

Además, Abascal se ha referido al anuncio del inicio de la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales y ha advertido de las consecuencias “muy graves” de esta medida.

Según ha afirmado, “ya hay millones de personas en toda África intentando comprar el billete de las mafias”, lo que va a provocar un efecto llamada inmediato y a agravar problemas que ya existen, como “el colapso sanitario, la inseguridad en las calles y la vivienda inaccesible, también en Aragón”.

En este contexto, Abascal ha mostrado su sorpresa por la reacción de Azcón al ser preguntado por esta regularización, quien “no ha hablado de los problemas que se van a ocasionar”, ya que “lo único que ha dicho es que esta es una medida que beneficia a Vox”.

Frente a ello, Abascal ha sido tajante: “Esta medida no beneficia a Vox. Esta medida perjudica a todos los españoles”, porque, ha insistido, “no se puede premiar la ilegalidad” ni “regularizar al que ha entrado ilegalmente en nuestro país”.

Por último, el presidente de Vox ha denunciado la complicidad del Partido Popular con las políticas del Gobierno de Sánchez y ha recordado que el PP “votó a favor de tramitar la regularización de medio millón de personas hace un año en el Congreso de los Diputados” y también respaldó acuerdos como Mercosur, pese a sus consecuencias para el campo español.

“Ese es el problema de España”, ha concluido Abascal, “un gobierno que es una mafia criminal y un Partido Popular que es una estafa y que miente a los españoles”.