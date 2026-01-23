Pilar Alegría pide una campaña digna por respeto a las víctimas de Adamuz y fija los problemas cotidianos como prioridad

Pilar Alegría ha comenzado la carrera por el Gobierno de Aragón reivindicando una campaña "digna" y "limpia" por respeto a las víctimas del accidente de tren de Adamuz.

La candidata socialista se ha marcado como prioridad resolver los problemas "cotidianos" de los aragoneses y ha prometido ser una presidenta "a tiempo completo" frente a un Jorge Azcón que, en su opinión, ha estado más pendiente de lo que sucedía en Madrid que del territorio.

Alegría ha arrancado los actos en Teruel, provincia que podría decantar el próximo Ejecutivo autonómico. Allí se formó durante tres años como maestra de Primaria, un recuerdo que le ha llevado a visitar el campus universitario y a algunos de sus antiguos profesores.

La suya será una campaña de "proximidad y cercanía" que se centrará en seguir recorriendo el territorio. Pese a que las encuestas auguran a los socialistas aragoneses uno de los peores resultados de su historia, la exministra asegura afrontar estas dos próximas semanas "con ganas e ilusión".

Recuerda, de hecho, que las encuestas también infravaloraban al candidato de Portugal, que logró nueve puntos más de lo que vaticinaban los sondeos.

La líder socialista se ha comprometido a mirar a los ojos y escuchar a los aragoneses para transformar sus problemas "en esperanza". En juego, ha recalcado, están la educación, la sanidad pública y los servicios sociales.

Por eso, ha prometido una apuesta "clara" por unos servicios públicos de calidad para que los aragoneses puedan vivir en el territorio más "dignamente".

En su opinión, Azcón ha sido un presidente "a tiempo parcial" estos dos años y medio. Como muestra ha contrapuesto la "parálisis" del PP con proyectos estratégicos de la provincia como el aeropuerto de Teruel, Motorland o Platea, todos puestos en marcha por ejecutivos socialistas.

Sobre el propio aeropuerto, ha recordado que el PP llegó a llamarlo "chatarrería" y ahora "corre a ponerse medallas".

Durante la jornada, Alegría ha estado acompañada por el cabeza de lista del PSOE en Teruel, Rafael Guía.

Con "ganas y muchísima ambición", el también alcalde de Andorra ha destacado que su candidatura está formada por alcaldes y concejales de las diez comarcas turolenses.



"Vamos a ir por todos los pueblos transmitiendo nuestra forma de pensar, sobre todo en defensa de unos servicios públicos de calidad, y practicando una escucha activa. Hay que revertir esta situación de desgobierno e incapacidad para gobernar", decía.

Sobre la legislatura pasada, ha criticado que el PP no haya arrancado ni un proyecto que no viniera del Gobierno anterior. "Y los que han puesto en marcha no los han ejecutado todavía", agregaba.