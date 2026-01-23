Máxima tensión en la protesta de los agricultores en Zaragoza: huevos, bengalas y cargas policiales en pleno centro

Los manifestantes, frente a la Delegación del Gobierno. E. E.

Máxima tensión en la protesta del campo en Zaragoza. La concentración frente a la Consejería de Agricultura y la Delegación del Gobierno ha terminado de la peor manera posible: con cargas y con los agricultores lanzando huevos y bengalas a las fachadas de los edificios.

La manifestación contra Mercosur, los recortes y la reforma de la PAC convocada por UPA, Asaja, UAGA y Araga, se ha desarrollado en su mayoría sin incidencias tras una histórica tractorada que ha llegado a congregar más de 800 tractores y 2.000 personas a pie.

Sin embargo, la irrupción de agricultores de AEGA ha encendido los ánimos, asociación que se ha unido tras quedar desconvocada su manifestación por parte de la Delegación del Gobierno.

La tensión ha comenzado a crecer en la plaza de San Pedro Nolasco, donde se encuentra la sede del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón.

Allí, los manifestantes han comenzado a tener algunos forcejeos con la Policía Nacional ya que han acordonado unos fajos de alfalfa que pretendían quemar. Así, algunos de ellos han lanzado huevos entre pitidos y gritos contra un cordón policial formado por los antidisturbios de la Policía Nacional.

Con los agricultores se ha llegado a ver al agitador Alvise Pérez, que ha protagonizado el inicio de campaña de Se Acabó la Fiesta (SALF) en Zaragoza.

Ya en San Pedro Nolasco se han vivido los primeros forcejeos, pero los verdaderos problemas han comenzado en la plaza del Pilar.

En primer lugar, el sector de los apicultores ha conseguido armar una pequeña hoguera controlada. A esto se ha unido que algunos manifestantes, en su mayoría miembros de AEGA que llevaban sus chalecos representativos, se han encarado contra el cordón que protegía la sede de la Delegación del Gobierno.

De esta forma, los agricultores han empezado a insultar y lanzar pelotas de tenis y bengalas a los agentes lo que ha enrarecido el ambiente. Poco a poco han empezado a acercarse más.

Ha sido entonces cuando se han producido pequeñas cargas policiales que han terminado con uno de los manifestantes en el suelo. Este mismo ha sido retenido por parte de la Policía Nacional e introducido en delegación de Gobierno.

Como consecuencia, los agentes han tenido que reforzar el cordón policial.

Tras estos momentos de tensión, que habrán durado pocos minutos, desde las asociaciones convocantes han pedido calmar los ánimos para proceder a la lectura del manifiesto y que no quedara manchada la manifestación por estos altercados.

Finalmente, tras negociaciones entre ambas partes, el agricultor retenido ha sido liberado. Según han explicado José Manuel Roche, secretario general de UPA, por megafonía, el manifestante ha salido liberado sin cargos penales.

Así, el hombre ha podido volver con sus compañeros y las organizaciones convocantes, que se desvinculan de este tipo de comportamientos, han podido leer su manifiesto.

Manifiesto

En voz de los protagonistas del programa de Aragón TV, 'El campo es nuestro', Daniel Lacasa, Julia Trillo, Pablo Jàtiva y Judith Ballarín se ha leído el manifiesto sobre las 14.45.

De esta forma, han exigido "soluciones reales" para defender la viabilidad de la agricultura y ganadería, como reza el manifiesto, firmado por las cuatro organizaciones convocantes.

A su juicio, el campo aragonés "atraviesa un momento crítico", y no está dispuesto a "asumir en silencio" las decisiones de terceros que "ponen en riesgo nuestro presente y futuro".

En este sentido, reivindican más presupuesto desde Europa, una PAC "fuerte y justa", acuerdos comerciales "sin competencia desleal" y menos burocracia.