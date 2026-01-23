EL ESPAÑOL se consolida como segundo periódico más leído en Aragón en 2025: crece y llega a los 547.802 usuarios únicos
EL ESPAÑOL DE ARAGÓN también saca músculo en redes sociales, con más de 50.000 seguidores entre sus perfiles de Facebook, Instagram y Tik Tok.
Más información: El Español, líder total en 2025: único diario que supera los 19M promedio en usuarios al mes y los 3M diarios.
EL ESPAÑOL se ha consolidado como segundo periódico más leído en Aragón en 2025 con una media de 547.802 usuarios únicos al mes.
Los datos del medidor recomendado, Gfk Dam, reflejan que EL ESPAÑOL queda solo por detrás de Heraldo de Aragón (677.159 usuarios únicos). Así, se sitúa por delante tanto de El Periódico de Aragón (520.967) como de otras cabeceras nacionales como El Mundo (489.377) o El Confidencial (473.085).
El adiós definitivo a La Romareda, el relevo al frente del PSOE-Aragón, la muerte de Javier Lambán, las fuertes lluvias en el territorio, el adelanto electoral en Aragón y los aludes mortales en el Pirineo han sido las noticias que han marcado este último año.
El proyecto crece
EL ESPAÑOL DE ARAGÓN cuenta con Jorge Lisbona como director editorial y Susana Cano como directora Comercial y de Relaciones Institucionales.
Del equipo también forman parte los periodistas Marta Miguel, Silvia Rived, María González, Judit Macarro y Raúl Gascón -encargados de aportar frescura y nuevas perspectivas a los temas que marcan la actualidad en la Comunidad-, y Ramiro Lope en el área comercial.
A él se han incorporado Gema Romero como responsable de redes sociales, Carlos López en el área de Audiencias y el talento joven de Nazaret Parrilla.
Además, EL ESPAÑOL ha apostado por crear su primera agencia de comunicación en una delegación: ZARAGON by EL ESPAÑOL. El proyecto, liderado por Carmen Cano, ofrecerá cuatro líneas de negocio: branding, comunicación interna y externa, gestión de medios y eventos.
Líder nacional
A nivel nacional, EL ESPAÑOL no ha podido tener mejor broche de oro para su X aniversario. El diario de Pedro J. Ramírez ha acabado 2025 como empezó: líder indiscutible de la prensa en España.
El promedio de audiencia de GfK Dam en los últimos doce meses muestra cómo este diario es el único diario en España que supera los 19 millones de usuarios al mes y los 3 millones al día.
Los datos del medidor recomendado reflejan que EL ESPAÑOL logra 19,27 millones de usuarios únicos alcanzando así el liderazgo anual de la prensa en España.
La segunda posición en el ranking la logra El Mundo que se sitúa a más de 1,3 millones de seguidores de EL ESPAÑOL. Le sigue 20 Minutos que promedia 17,21 millones de fieles. El Top 5 lo acaban de configurar el ABC con 16,66 millones y El País que tiene una media de 16,58 millones de usuarios únicos.
No solo eso. Es que además ha liderado el mercado en diez de los últimos doce meses. Y si se extiende la mira, ha sido líder en 33 de los últimos 36 meses.
Se trata de una trayectoria nunca vista para un diario europeo de calidad que, además, carece del respaldo de una edición impresa detrás.
El liderazgo de 2025 tiene aún más mérito si se tiene en cuenta que la audiencia de este diario se vio resentida en septiembre por los ciberataques sufridos a finales de agosto y que se extendieron durante los primeros días del noveno mes del año.
Pero EL ESPAÑOL lidera también en la otra métrica clave de GfK Dam: la audiencia media diaria. Es clave dado que refleja la fidelidad de los usuarios con la cabecera. Es, por tanto, muy valorada por las agencias de publicidad a la hora de planificar sus campañas.