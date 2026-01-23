EL ESPAÑOL se consolida como segundo periódico más leído en Aragón en 2025: crece y llega a los 547.802 usuarios únicos

Audiencia media de EL ESPAÑOL en 2025. E. E.

EL ESPAÑOL se ha consolidado como segundo periódico más leído en Aragón en 2025 con una media de 547.802 usuarios únicos al mes.

Los datos del medidor recomendado, Gfk Dam, reflejan que EL ESPAÑOL queda solo por detrás de Heraldo de Aragón (677.159 usuarios únicos). Así, se sitúa por delante tanto de El Periódico de Aragón (520.967) como de otras cabeceras nacionales como El Mundo (489.377) o El Confidencial (473.085).

El adiós definitivo a La Romareda, el relevo al frente del PSOE-Aragón, la muerte de Javier Lambán, las fuertes lluvias en el territorio, el adelanto electoral en Aragón y los aludes mortales en el Pirineo han sido las noticias que han marcado este último año.

En este 2025, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN también ha sacado músculo en redes sociales, con más de 50.000 seguidores entre sus perfiles de Facebook, Instagram y Tik Tok.

El proyecto crece

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN cuenta con Jorge Lisbona como director editorial y Susana Cano como directora Comercial y de Relaciones Institucionales.

Del equipo también forman parte los periodistas Marta Miguel, Silvia Rived, María González, Judit Macarro y Raúl Gascón -encargados de aportar frescura y nuevas perspectivas a los temas que marcan la actualidad en la Comunidad-, y Ramiro Lope en el área comercial.

A él se han incorporado Gema Romero como responsable de redes sociales, Carlos López en el área de Audiencias y el talento joven de Nazaret Parrilla.

Además, EL ESPAÑOL ha apostado por crear su primera agencia de comunicación en una delegación: ZARAGON by EL ESPAÑOL. El proyecto, liderado por Carmen Cano, ofrecerá cuatro líneas de negocio: branding, comunicación interna y externa, gestión de medios y eventos.

Líder nacional

A nivel nacional, EL ESPAÑOL no ha podido tener mejor broche de oro para su X aniversario. El diario de Pedro J. Ramírez ha acabado 2025 como empezó: líder indiscutible de la prensa en España.