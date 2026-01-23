El eclipse solar, los restaurantes Michelin y Amaia Salamanca: protagonistas principales en Fitur el Día de Aragón

Los paisajes del Pirineo, las rutas de vino, la gastronomía, el turismo religioso o las experiencias deportivas son solo algunos de los ejemplos de todo lo que ofrece Aragón. Pero tampoco hay que olvidarse de la cultura, del patrimonio o de su gente.

Aragón es ese territorio al que el visitante siempre quiere volver y del que todo aragonés presume. Una vez más esta idea se ha vuelto a reivindicar en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, en Madrid. Sin duda, un escaparate para mostrar lo mejor de la Comunidad, en la que los planes son infinitos y para todos los gustos.

Con el lema de ‘Aragón es el color, tú decides el viaje’ se presentaba a Fitur este 2026. Un stand con 236 metros cuadrados de pantalla LED, destacando la tecnología puntera y la experiencia inmersiva con colores, aromas y un suelo transitable.

Nada más entrar en el pabellón 7 de IFEMA, al fondo se podía ver en lo alto la palabra ‘Aragón’. Un espacio acogedor y segmentado en círculos de colores que facilitaban al visitante la búsqueda de información.

En concreto, el amarillo se destinaba a la enogastronomía y experiencias, el rojo a Zaragoza, Huesca y Teruel, el verde a la naturaleza y la aventura, el azul al astroturismo y alojamiento y el morado a la cultura y espiritualidad.

Tras las primeras jornadas de Fitur, Aragón ya podía presumir de que el stand había llamado la atención. Así lo confesaba, el técnico de turismo Fernando Madariaga. “El foco principal es la pantalla, es la protagonista, por su tamaño y por la calidad de los vídeos. Hemos apostado por una del siglo XXI”, ha confesado.

De hecho, el primer balance de la feria es muy positivo y Madariaga confía en “superar las cifras del año pasado”, aunque todavía queda recibir al público general durante el fin de semana, pues las primeras jornadas han estado enfocadas en empresas e instituciones.

Stand de Aragón Fitur.

Lo más reclamado

Entre los principales intereses de los visitantes destacan los más conocidos como el Pirineo, el mudéjar de Teruel o Zaragoza. También es un atractivo habitual las rutas de vino, el enoturismo o el producto aragonés. “En cuanto a gastronomía se están interesando por recetas concretas o sobre los restaurantes estrella Michelin que tenemos”, aseguraba una de las jóvenes del stand.

Por otro lado, los alojamientos de lujo son otra propuesta que crece y que impulsa el turismo en Aragón. “Personas de Estados Unidos, América o Italia son los que más buscan estas opciones. Preguntan mucho por los pueblos más bonitos de España”, confesaba otra trabajadora.

Principalmente, el público busca nuevas experiencias que les hagan vibrar. En esa línea, Pedro reconocía que todos los años visita Fitur y acude al stand de Aragón. Aunque conoce mucho del territorio, todavía le quedan lugares por descubrir. Esta vez, ha puesto el foco en la comarca de las Cuencas Mineras, para visitar las minas de Escucha.

Liliana, colombiana de nacimiento, pero estudiando un máster en Huesca, se mostraba ilusionada con la idea de viajar por Aragón: “Solo conozco Huesca y un poco Zaragoza. He preguntado por el turismo religioso y por el eclipse de Sol”.

Este fenómeno astrológico que se verá el próximo 12 de agosto en varios lugares de Aragón es sin duda uno de los grandes atractivos turísticos de este 2026 y en Fitur se ha convertido en protagonista. “Cada vez hay más ruido y la gente no se lo quiere perder. Es algo que puede pasar la vida de una persona y que no lo vea. El último eclipse de Sol en España fue hace un siglo y es una experiencia para toda la vida”, detallaba un técnico del stand.

Incluso, desde la parte empresarial demandaban saber más sobre este. La empresa Kerencias confesaba que acudían a Fitur para buscar destinos donde celebrar eventos corporativos de empresa de retiros y détox y en el stand aragonés les atraía el turismo rural y el eclipse.

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega

Más allá de los lugares, este viernes los visitantes también han podido disfrutar y fotografiarse con dos reconocidas figuras del cine nacional, que se han sumado a la promoción de Aragón: los actores Amaia Salamanca y Eduardo Noriega.

Ambos aparecen en la nueva película de terror del zaragozano Miguel Ángel Lamata, ‘La ahorcada’, que se estrenará el 24 de abril y ha rodado en escenarios de Zaragoza y Teruel.

Amaia Salamanca y Eduardo Noriega. E.E.

Así pues, los actores han puesto en valor Aragón, aunque no era la primera vez que filmaban en el territorio. Incluso, Amaia Salamanca bromeaba sobre su apellido y subrayaba que tendría que cambiárselo por Amaia “Aragón”. Igualmente, esta confesaba que había sido bonito volver, a pesar de las noches de frío de Teruel.

Noriega, por su parte, reconocía que Aragón tiene de todo y que es una Comunidad muy variada para lo pequeña que es. “Ya no nos sorprende Aragón, hemos rodado en las tres provincias y es un placer volver. Es una tierra mítica de directores de cine, de cineastas… Seguiremos yendo”, prometía.