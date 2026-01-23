Azcón inicia la campaña prometiendo "mil viviendas al año" y rebajas fiscales: "Es el mayor problema de los jóvenes"

Jorge Azcón interviene en el primer acto de campaña del PP en Aragón, junto a unas obras de construcción de vivienda E. E.

El Partido Popular ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral sacando pecho de sus políticas de vivienda. Su candidato, Jorge Azcón, ha presumido del impulso que ha dado en sus dos años y medio a la construcción para tratar de solucionar “el principal problema de la sociedad”.

Ante ello, ya ha lanzado los dos primeros anuncios: “incrementar el ritmo” de construcción de viviendas con “no menos de 1.000 cada año” y rebajas fiscales.

En concreto, ha prometido una reducción del 50% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para menores de 36 años y un incremento del valor de referencia a 225.000 euros, tal y como incluyó en el proyecto de presupuestos de 2026 que, finalmente, no llevó a las Cortes por falta de acuerdo.

Para visualizar estas promesas, Azcón ha iniciado la campaña, rodeado de todo su equipo en Zaragoza, junto a una de esas promociones impulsadas en el barrio de Valdespartera. Se trata de un proyecto para levantar 194 viviendas de alquiler en la calle Quimera del Oro, y que estará terminada a finales de este 2026 o principios del 2027.

“Pensamos fundamentalmente en los jóvenes y en las familias. Es un compromiso basado en lo que hemos hecho. Este problema se resuelve construyendo y facilitando el acceso”, ha garantizado Azcón.

En la misma línea, el candidato popular ha comparado la preocupación que se ha originado con la vivienda tras ocho años con Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España y Javier Lambán en el Pignatelli.

“En 2018, la vivienda era el octavo problema de los aragoneses. Hoy es el principal problema de nuestra sociedad. No es casualidad. Son 8 años de gobierno socialista en la Comunidad de Aragón. Los datos no engañan. El PSOE tuvo responsabilidad de gobernar y el número total de viviendas que construyó fue 86. Nosotros, en 2 años y medio, hemos impulsado casi 3.000 viviendas públicas”, ha resaltado.

En esta primera mañana de campaña, Azcón ha estado acompañado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha puesto el impulso a la vivienda como ejemplo de la gestión del Partido Popular.

“Esto va de que Aragón siga avanzando de forma imparable, siga construyendo vivienda para jóvenes, oportunidades y futuro, y eso solo lo garantiza el PP. Aragón no puede parar, necesita más vivienda, más gestión, más oportunidades laborales y más trabajo. Eso solo lo puede garantizar la continuidad del PP y un Jorge Azcón fuerte”, ha afirmado la alcaldesa.

Mientras, el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, confía en que estos dos años y medio sean el mejor programa del partido para estas elecciones.

“Aragón avanza, Aragón está en un momento imparable y debemos contar lo que ocurre en cada rincón de la provincia. Es una gran ventaja y una garantía y aval impensable para nosotros”, ha señalado.