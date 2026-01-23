Aragón se luce en Fitur con fuerza y orgullo: "La gente tiene muchas razones para visitar la Comunidad, lo tiene todo"

Este viernes 23 de enero era un día marcado en el calendario para Aragón. No solo por el inicio de la campaña electoral de las elecciones del 8 de febrero, sino también por la celebración del Día de Aragón en Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que acoge Ifema Madrid.

Para honrar esta jornada, Aragón ha preparado una agenda llena de propuestas muy potentes, encabezada por la presentación del congreso The Wave, el espectáculo turolense ‘El susurro eterno de dos almas’ o la película ‘La Ahorcada’, rodada en puntos de la región.

A la capital española han acudido la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el consejero de Turismo y Medio Ambiente, Manuel Blasco; el director general de Turismo, Jorge Moncada; el consejero de Agricultura, Javier Rincón; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; y otros directores generales como Pedro Olloqui o Cristina García.

Además, se han dado cita representantes del tejido empresarial aragonés o de ayuntamientos y diputaciones de todo el territorio.

Representación institucional en Fitur. Fabian Simón Gobierno de Aragón

Durante este viernes, como durante el resto de la feria que comenzó el miércoles y que terminará el domingo, Aragón ha mostrado al mundo su riqueza en diferentes escenarios. Naturaleza, gastronomía, cultura, patrimonio… Y es que, como bien ha defendido Blasco, “Aragón lo tiene todo” y la gente tiene "muchas razones para venir".

El día comenzaba con la puesta de largo de la tercera edición del congreso The Wave, que tendrá lugar del 14 al 16 de abril en Zaragoza y que presentaba Mar Vaquero: “Empezó siendo un evento para mostrar el potencial tecnológico de las empresas aragonesas, y ahora es un movimiento continuo del futuro de Aragón”.

“Es la mayor representación del ámbito tecnológico de Aragón, España y a nivel internacional. Muestra el propósito de Aragón de ser protagonista en el mundo”, ha añadido dando las gracias a las empresas aragonesas que han impulsado el talento y han apostado por la tierra.

Mar Vaquero en Fitur. E.E.

Por su parte, Emma Buj, alcaldesa de Teruel, ha presentado el videomapping, ‘El Susurro de Los Amantes’, que tendrá lugar el 6 y 7 de febrero en la plaza de San Juan de la capital turolense y que ha sorprendido al público. Se trata de una proyección de luz, color y sonido que relata de una forma singular la historia de Los Amantes de Teruel entrelazada con el rico patrimonio de Teruel, sus edificios mudéjares, sus obras de arte y el valor universal del amor.

Además, en su intervención, Buj ha promocionado la 30.ª edición de las Bodas de Isabel que se celebrará en la capital del 19 al 22 de febrero. Una edición muy especial dado que es la primera que se va a celebrar con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Emma Buj, alcaldesa de Teruel, en el Día de Aragón. E.E.

La alcaldesa ha destacado el sentimiento de los turolenses por su historia y patrimonio: “Hemos sabido contar nuestra historia, estamos orgullosos de lo nuestro”. Y ha invitado a todos a visitar Teruel y enamorarse de la ciudad.

Zaragoza, donde todo sucede

Como no podía ser de otra forma, la capital aragonesa se ha promocionado en Fitur como uno de los destinos más atractivos del sur de Europa.

Bajo el lema, “la ciudad en la que todo sucede”, Zaragoza ha puesto énfasis en su completa agenda de grandes acontecimientos culturales, artísticos y deportivos (el Vive latino, Zaragoza Luce, las fiestas goyescas), unos que, se unen a su gastronomía y monumentos históricos (única con dos catedrales en activo).

Además, este viernes, la concejala de Cultura, Sara Fernández, ha subrayado la importancia del sector cultural, en especial, del cine. De hecho, Zaragoza ha contado con tres figuras del lujo en Fitur. El director zaragozano Miguel Ángel Lamata y los reconocidos actores Amaia Salamanca y Eduardo Noriega, quienes han filmado en la capital escenas de la película ‘La ahorcada’, el próximo abril en cines.

"Estas son algunas de las razones para venir a vernos, pero dejadme deciros que nuestro mayor atractivo turístico son los zaragozanos, somos gente acogedora, nos gusta celebrar la vida, compartir nuestro patrimonio, dar a conocer nuestra gastronomía, por lo que os invitamos a disfrutar de la ciudad donde todo sucede", ha concluido Fernández.

Las maravillas de Zaragoza se han podido visualizar en la gran pantalla LED del stand de Aragón con un vídeo para escuchar, ver y sentir.

Para cerrar este acto, y como muestra del talento artístico, la compañía LaMov, residente oficial del Ayuntamiento, ha interpretado un emotivo espectáculo de danza contemporánea.

Gracias a que es una ciudad dinámica y viva, Zaragoza ha registrado el segundo mejor dato turístico de su historia. Según el INE, desde enero a noviembre, han sido 1.199.495 turistas, con un récord histórico en pernoctaciones, hasta alcanzar las 2.098.984 estancias.

Stand de Aragón. Fabian Simón DGA

Aragón, tierra de todos

La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha sido la encargada de cerrar el Día de Aragón. Su discurso ha comenzado con un pésame a las víctimas del accidente de Adamuz.

Después, ha insistido en la importancia de Fitur para que Aragón reafirme lo que es. “Es una oportunidad para que nos conozcan”, ha explicado.

Igualmente, ha puesto en valor el sector turístico: “No solo es un sector estratégico para nuestra comunidad autónoma y una prioridad para el Gobierno de Aragón, es una oportunidad para cohesionar y vertebrar nuestro territorio”.

El consejero de Turismo, por su parte, ha elogiado los últimos datos turísticos, de más de 4 millones de visitantes. Aun así, ha manifestado que el objetivo no es solo crecer en cifras, sino en calidad.

Blasco ha valorado los planes de sostenibilidad turística del Ejecutivo, que han permitido a los pueblos abocados a la desolación tener una oportunidad de vida. “Lo mejor está por venir, viva Aragón”, ha enunciado.

Por último, tanto Vaquero como Blasco, han defendido la hospitalidad y generosidad de los aragoneses. “Aragón no es solo una visita, es formar parte de una tierra que nunca se olvida de quien viene y de quien se va”, ha finalizado la vicepresidenta.