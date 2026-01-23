Andrea, agricultora de 27 años, sobre el acuerdo del Mercosur: "Es un juego sucio contra los que lo hacemos bien"

Cientos de agricultores y ganaderos han marchado este viernes hacia el centro de la Zaragoza con sus tractores para protestar contra el acuerdo del Mercosur, la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y el recorte del 20% de las ayudas. La intención, dicen, es "colapsar el centro" para defender sus derechos en una manifestación que ha comenzado este viernes a las 9.00.

Abriendo la marcha se encuentra Andrea Garza, agricultora, ganadera y técnico agrícola de 23 años que, junto al resto de sus compañeros, ha tomado las calles de la capital aragonesa debido a "los altos costes de producción, a la excesiva burocracia y a una PAC que cambia constantemente sin ningún tipo de criterio y que responde a los intereses de las altas esferas".

Ha asegurado que con el acuerdo del Mercosur se pretende llevar a cabo un "juego sucio" contra los agricultores y ganaderos españoles. "Quieren traer productos que no respetan el bienestar animal ni la salud alimentaria en competencia contra los nuestros que sí respetan estos factores", señala la agricultora procedente de Garrapinillos.

La joven asegura que ha nacido en el campo, "entre tomates y ovejas". Cuando creció, cuenta que su decisión fue la de continuar viviendo esta vida pero "con buena formación". Por eso decidió estudiar Ingeniería agrícola, "muchos no saben todo lo que ha progresado el campo, todo lo que ha avanzado la ciencia".

Este viernes se ha colocado a la cabeza de la manifestación con su tractor para demostrar que las mujeres jóvenes tienen "ganas" de quedarse en el campo y trabajar. "Si nos dejan", ha añadido.