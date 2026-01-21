Cientos de docentes se concentran en Zaragoza en defensa de la educación pública: "Tenemos muchas carencias"

Maestros, alumnos y familias de todo Aragón han salido a la calle para defender la educación pública en el segundo día de la huelga convocada por el sindicato CGT.

Tras la concentración ante el edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, este miércoles, el personal educativo se ha reunido a las puertas de la Consejería de Educación (Zaragoza) para rechazar la concertación del Bachillerato propuesta por el Ejecutivo aragonés.

La convocatoria se ha extendido a las tres provincias aragonesas. En la capital, antes de las 12.00, decenas de ciclistas ya se hacían notar en el centro de la ciudad entre pitidos y al grito de “dinero público para la pública” en una ‘bicifestación’ que salía a las 10.30 de la sede de CGT.

Sin embargo, la gran concentración tenía lugar al mediodía ante la consejería de Educación. Allí, numerosos centros educativos de Zaragoza se han unido para defender una “educación pública de calidad”.

Algunos lo hacían en bicicleta, otros con megáfonos y silbatos y la gran mayoría iban acompañados de sus pancartas con mensajes como “la escuela pública no se vende, se defiende”, “emosido engañados” o “pronto seremos escuelas de magia, nada por aquí, nada por allá”.

Pancarta con el mensaje “pronto seremos escuelas de magia, nada por aquí, nada por allá”. E.E.

En cuanto al principal motivo de la huelga, la secretaria general de CGT Enseñanza Zaragoza, Cristina Vallés, ha reiterado que es “la privatización de la enseñanza” cuando “los centros públicos tienen carencias que tienen que ser resueltas”.

Entre esas carencias, señalaba el aislamiento en los centros o la necesidad de los técnicos de infantil, una figura recortada desde el 2012, y que es “una necesidad básica”.

Así pues, ha declarado que espera que la huelga sirva “para cambiar esa desviación de dinero público”. “Esperamos que hayan visto que la comunidad educativa de Aragón tiene ganas de defender la pública, que vamos a seguir aquí y que lo de todos lo defendemos entre todos”, ha añadido.

Ese mismo deseo es el que expresan otros de los manifestantes como Fran, maestro de Secundaria en el IES Jerónimo Zurita: “Esperemos que escuchen las necesidades de la escuela pública, que den parón a estos conciertos y lo destinen a la pública”.

Concentración de la comunicación educativa. E.E.

Reivindicaciones

“Concertar es recortar”, “sí se puede”, “educación, pública”, “dinero público para la pública” son los principales cánticos que los cientos de presentes han coreado ante la Consejería como muestra de su postura.

En concreto, Beatriz, maestra de infantil, defendía la importancia de movilizarse, ya que apuntan a que desde el Gobierno de Aragón dicen que “no hay dinero para cuestiones públicas”, pero lo destinan a los “privados”. En su caso, reclama medidas como bajar los ratios o el mantenimiento de los centros educativos.

“Para que haya educación de calidad hay que invertir en lo público”, defiende su compañera Sandra.

Beatriz, Sandra y Alba, maestras de infantil. E.E.

Por su parte, Alba, también maestra de Infantil, expone que “dice que se concierta el bachillerato para poner gratuidad de 0 a 3 años y realmente es en guarderías que sean privadas”. “No dan dinero a lo público para darlo a los privados”, resume.

Fran, del IES Jerónimo Zurita, reclama que el dinero público vaya hacia la escuela pública porque “existen necesidades en instalaciones y docentes como para que se destine 20 millones a la privada”.

Concentración ante la Consejería de Educación. E.E.

Así pues, reflexiona que se podría hacer mucho más por mejorar la calidad de la escuela pública. En su caso, confiesa que en el gimnasio el suelo está con cinta aislante porque se levanta y no hay dinero para poner una plancha. O por ejemplo, que cada vez que llueve tienen que ir a la pista deportiva con cepillos y perder media mañana en quitar el agua.

Además de la climatización, pues a la vuelta de las vacaciones de Navidad, en las aulas de infantil la temperatura “era de 9 grados”.

Algunas de las pancartas de la concentración. E.E.

Su compañera de instituto también manifiesta que necesitan auxiliar de idiomas o de educación especial. “Son muchas cosas que se van sumando”, finaliza.

Próxima reunión

Además, desde la consejería de Educación han trasladado a los representantes sindicales que este miércoles no era posible reunirse con ellos, respetando el luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, por quienes se ha guardado un minuto de silencio.

Así pues, se les ha emplazado a una reunión con la consejera de Educación, Tomasa Hernández, la próxima semana, en una fecha todavía sin concretar.

Seguimiento de la huelga

Según ha informado el Gobierno de Aragón, el seguimiento de la huelga durante este miércoles ha sido de un 18,66% en Huesca, un 7,15% en Teruel y un 14,19% en Zaragoza en personal docente (14,11% en Aragón).

En cuanto a personal no docente, en Huesca un 4,65%, en Zaragoza un 3,28% y en Teruel un 1,22%.