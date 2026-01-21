Adif levanta la restricción temporal de velocidad entre Madrid y Calatayud tras revisar los baches

Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria española, ha levantado la limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora, decidida este martes, tras la revisión del tramo entre Madrid y Calatayud de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona.

Actualmente quedan únicamente cuatro puntos con una velocidad limitada a 230 kilómetros por hora que, previsiblemente, serán analizados en la próxima revisión de mantenimiento esta noche con la previsión de que también se puedan levantar, según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a EFE fuentes de Adif.

Los cuatro puntos donde queda limitada la velocidad a 230 kilómetros/hora son: en la vía 1 en el punto kilométrico 27,160 y en el 138,60; en la vía 2 en el punto kilométrico 50,840 y en el 143,760.

El tramo en el que se había limitado la velocidad había sido entre Mejorada del Campo, en las proximidades de la capital española, y Alhama de Aragón, justo a la entrada de la provincia de Zaragoza, en el que normalmente se viajaba a 300 kilómetros/hora.

De esta forma, en casi todo el trayecto entre Madrid y Calatayud la velocidad máxima permitida vuelve a ser de 300 kilómetros/hora.

Las limitaciones de velocidad se implementaron preventivamente la víspera después de que varios trenes hubieran reportado supuestas incidencias y de acuerdo a los protocolos de seguridad vigentes, que se tienen que activar en estas situaciones.

Fuentes de Adif consultadas por EFE el martes en referencia a si la decisión guardaba alguna relación con el accidente de Adamuz (Córdoba) destacaron que este tipo de limitaciones son "habituales", ya que, es un procedimiento de seguridad en caso de que, como ha ocurrido este martes, los maquinistas reporten baches en el trayecto.