Rosa Vicente, ingeniera de caminos: "No le encuentro explicación al accidente de Adamuz, es rarísimo"

Todo el país ha girado la mirada hacia Córdoba. El trágico accidente de tren que ha dejado al menos 40 muertos y decenas de heridos ha causado una enorme conmoción en todo el país, mientras se buscan posibles respuestas a una tragedia sin precedentes en la alta velocidad española.

Sin embargo, pocas respuestas se encuentran a día de hoy en un accidente que ha dejado a multitud de expertos sin palabras, como es el caso de Rosa Vicente, ingeniera de caminos y reputada profesora de la Escuela Politécnica de La Almunia (EUPLA), en Zaragoza. A primera hora del lunes, sus alumnos le preguntaban reiteradamente por lo sucedido, para lo que no tenía respuesta.

“No me lo explico. Es una línea recta, que descarrilen los vagones de cola sin que pasara nada en cabecera, la mala pata de que justo el Alvia pasara por la otra vía, en un tramo renovado en mayo, con trenes del 2022… Soy incapaz de entender qué ha pasado”, trata de explicar Rosa Vicente a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

A su juicio, con la información disponible apenas 24 horas después de la tragedia, es “imposible” saber qué ha provocado un accidente de esa magnitud, más allá de un cúmulo de circunstancias que han desembocado en un siniestro fatal.

Según explica, un descarrilamiento de estas características puede tener detrás un hipotético fallo en las ruedas del tren, que se haya roto una soldadura o se haya soltado alguna de las sujeciones de la vía, más la mala fortuna de que se cruzara un Alvia en apenas 20 segundos.

“Es rarísimo. Mi opinión es que se han juntado varios problemillas, y que ha sido una tragedia el cómputo de todos juntos”, resume esta ingeniera de caminos y profesora de Construcción de Infraestructuras Ferroviarias.

Por eso mismo, considera que es clave dejar avanzar la investigación hasta que se conozcan los detalles. Por el momento, las autoridades no han confirmado ninguna causa oficial y piden cautela mientras se investiga lo ocurrido. El presidente de Renfe asegura que "el fallo humano está prácticamente descartado".

“Que no se coja miedo al tren”

En cualquier caso, Rosa Vicente tiene claro un mensaje que trasladar a la ciudadanía: nadie debe cogerle miedo a viajar en tren a raíz de este incidente.

“El sistema ferroviario es muy seguro. Tiene unos sistemas de seguridad buenísimos, y más en alta velocidad. El tren se puede frenar desde el centro de control sin que el maquinista haga nada, pero, claro, que descarrile justo cuando está pasando otro no se puede prever. Y chocar a 200 kilómetros/hora es como un cohete”, ha señalado.

En este caso, además, la vía se había renovado hace escasos ocho meses, lo que supone cambiar los carriles, traviesas y los materiales que la componen.

“Es verdad que ahora hay más trenes desde que está liberalizado, pero las vías están diseñadas y pensadas para que se usen. Las vías de alta velocidad están muy mantenidas, más en Andalucía que tiene muchísimo tráfico. Se hace mantenimiento hasta andando para ver si hay algo fuera de sitio”, ha añadido.